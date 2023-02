Des membres de la Commission santé, affaires sociales, travail et solidarité nationale du Conseil de la Nation se trouve à Sidi Bel Abbès pour élaborer un rapport détaillé sur la situation du secteur de la Santé de la wilaya et relever ses lacunes et insuffisances, a-t-on appris du président de la Commission, le professeur Habib Douaki.

Lors d’une conférence de presse, le Sénateur Douaki a indiqué que la Commission, composée de 9 membres a entamé ce dimanche une mission d’information de quatre jours à Sidi Bel Abbes.

La mission devra élaborer un rapport détaillé sur le secteur de la Santé avec la participation de différentes parties, devant être remis aux autorités concernées, telles que le Président du Conseil de la nation, le Premier ministre, ainsi que les ministres de la Santé, du Travail, de la Solidarité nationale et des Moudjahidine. Ces parties auront à examiner son contenu et prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le secteur et répondre aux préoccupations des citoyens.

Les membres de la Commission ont entamé leur travail en inspectant les travaux entrepris au niv eau du CHU "Abdelkader Hassani" dont ceux touchant les services des Urgences médicales, d’Ophtalmologie, de Chirurgie pédiatrique, de Réanimation, de Chirurgie générale, de Traumatologie, des Maladies thoraciques et de la Radiologie.

Les sénateurs se sont également intéressés à la prise en charge des patients tout en prenant acte de leurs préoccupations.

La visite sera clôturée par une séance d'évaluation à huis-clos consacrée aux activités de certains services médicaux, en présence du directeur de la Santé de la wilaya, du directeur général du CHU et des chefs des services concernés.