La Conservation des forêts de Mascara a lancé, dimanche, un programme pédagogique de sensibilisation visant la protection des zones humides de la wilaya, a-t-on appris auprès de la Conservation.

La même source a indiqué que le programme pédagogique de sensibilisation visant la protection des zones humides de la wilaya de Mascara, lancé dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des zones humides, comprend la création d’espaces pour la surveillance des oiseaux migrateurs au niveau des zones humides d’"El Mactâa" des communes de Sidi Abdelmoumen et "Mactâa Douze", ainsi que les barrages des communes de Chorfa, de Bouhanifia et Ouizert (commune de F’kane ).

Le programme est destiné aux adhérents des associations de l’environnement, de même que la maison de l’environnement de Mascara et les élèves des établissements éducatifs.

Elaboré en collaboration avec les directions de l’Environnement et de l’Education nationale en sus de plusieurs associations écologiques, le programme comprend l’organisation de rencontres de proximité de sensibilisation au profit des visiteurs des zo nes humides ainsi que les amateurs de la pêche continentale récréative au cours desquelles conseils et informations pratiques seront prodigués sur l’importance de préserver ces zones naturelles.

Il est également prévu la création de clubs au niveau des établissements éducatifs chargés de sensibiliser les élèves sur les questions écologiques et environnementales, selon la même source.

D’autre part, des expositions de sensibilisation sont prévues au niveau des structures éducatives et de formation et de jeunesse ainsi qu’à l’Université de Mascara pour mettre en exergue les différentes espèces d’oiseaux migrateurs ainsi que les moyens de les protéger. La Conservation des forêts a pris l’initiative de confectionner, dans le cadre de ce programme, des dépliants et guides de sensibilisation propres aux zones humides de la wilaya, devant être distribués aux élèves, stagiaires et étudiants ainsi qu’aux adhérents des associations et le grand public.