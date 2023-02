Au total, 3.521 oiseaux migrateurs ont été dénombrés à Médéa lors du recensement international des oiseaux migrateurs effectué le 18 et 19 janvier passé, a-t-on appris dimanche auprès de la Conservation des forêts de la wilaya.

L'opération de recensement s’est déroulée au niveau des barrages de Boughezoul et Ladrat, commune d’El-Omaria, et les retenues collinaires de "Helaoune" et "Oued-Touila", dans la commune de Berrouaghia, "Cheraik" à Ksar-El-Boukhari, et "Kheng-Meloussa", située dans la commune de Robeia, a indiqué à l’APS, le chef de service de protection du patrimoine forestier, Ahmed Salem.

Ce comptage a été réalisé par une équipe technique du centre de cynégétique de Zeralda (Alger) et a permis de répertorier 30 espèces d’oiseaux d’eau, dont notamment des espèces plus fréquentes comme la "Tadorne", le "Sarcelle d’hiver", la "poule d’eau", le "Flamand rose ", le "Héron garde-bœuf", ainsi que différentes espèces de canards (souchet-siffleur et colvert), a-t-il expliqué.

Selon ce responsable, l’effectif d’oiseaux migrateurs recensés lors de cette opération est en "régression" par rapport à l’année 2022 où il a été dénombré 5.562 oiseaux, expliquant cette régression par les changements climatiques et la baisse du niveau des plans d’eau dans la wilaya en raison de la réduction de la pluviométrie, ayant influé sur le mouvement migratoire des oiseaux d’un continent à un autre.