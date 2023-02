Le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, a reçu dimanche à Alger, l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Alger, M. Valerian Shuvaev, qui lui a rendu une visite de courtoisie.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué "les relations profondes unissant les deux pays, ainsi que les voies et moyens de les renforcer dans différents domaines, notamment en matière de justice constitutionnelle". A cette occasion, M. Belhadj a mis en avant "les réformes initiées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre de la consécration des principes de démocratie et d'Etat de droit".

Au terme de la rencontre, les deux responsables ont réaffirmé "leur volonté d'œuvrer au renforcement des relations de concertation et de coopération, et l'échange des expertises et des expériences entre les deux pays, notamment dans le domaine de la justice constitutionnelle".