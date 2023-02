Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé lundi un message de condoléances à son homologue turc, M. Recep Tayyip Erdogan suite au séisme dévastateur qui a frappé une grande partie des localités du sud-est de la Turquie, dans lequel il a exprimé ses sincères condoléances aux familles des victimes.

"C'est avec une grande tristesse et une profonde affliction que nous avons appris la nouvelle du séisme dévastateur qui a frappé une grande partie du sud-est de la Turquie, faisant des milliers de victimes, des morts, des blessés et des personnes encore ensevelies sous les décombres et d'importants dégâts matériels", a écrit le Président Tebboune dans son message.

"Face à l'ampleur de cette catastrophe humaine qui a frappé le peuple turc frère, je présente au nom du peuple et du Gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes sincères condoléances au Président, au Gouvernement et au peuple de la République de Turquie, et mes profonds sentiments de compassion aux familles des victimes en cette pénible circonstance, Priant Allah le Tout-puis sant, de vous aider à surmonter cette épreuve et d'accueillir les victimes en Son vaste Paradis", a poursuivi le président de la République, souhaitant "un prompt rétablissement aux blessés". "Je tiens également à vous exprimer le plein soutien de l'Algérie au peuple turc frère en cette épreuve difficile ainsi que notre disponibilité à contribuer à tout effort susceptible d'atténuer l'impact de cette pénible tragédie", a-t-il soutenu. "En vous réitérant mes condoléances les plus attristées et notre solidarité fraternelle sincère, je vous assure Monsieur le Président et cher frère, de ma profonde compassion et sympathie", conclut le président de la République.