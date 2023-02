Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, lundi, un message de condoléances à son homologue syrien, M. Bachar Al-Assad suite au séisme dévastateur qui a frappé son pays causant des milliers de victimes et d'importants dégâts matériels.

"Nous avons appris avec une grande affliction la nouvelle du séisme dévastateur qui a frappé la Syrie, pays frère, faisant des milliers de victimes et de lourdes pertes matérielles", lit-on dans le message de condoléances. "Face à ce drame humain qui a ébranlé le peuple syrien frère, je présente au nom du peuple et gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes sincères condoléances à votre excellence et au peuple syrien frère, ainsi que ma compassion aux familles des victimes, priant Allah Tout-Puissant de gratifier les morts de sa sainte miséricorde et de guérir les blessés", a ajouté le Président de la République. "En cette pénible épreuve, je tiens à vous assurer ainsi qu'au peuple syrien frère du plein soutien de l'Algérie, gouvernement et peuple, et de notre pleine disposition à contribuer à tous les efforts à même d'atténuer l'ampleur de ce drame", a-t-il souligné.

"Tout en vous réitérant nos sincères condoléances et notre solidarité fraternelle, je vous prie agréer Excellence et cher frère, l'expression de mes sentiments distingués", a conclu le Président de la République dans son message de condoléances.