Un chiffre d’affaires estimé à plus de 548,751 millions DA a été dissimulé durant l’année écoulée par des opérateurs économiques exerçant dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris auprès de la Direction du Commerce et de la promotion des exportations de la wilaya.

Ce montant a été décelé au terme de 13.842 actes de vérification effectués durant la même période par les agents de la Direction du Commerce dans le cadre du contrôle des différents processus de production, de la qualité et de la commercialisation des produits mis en vente sur le marché local, a-t-on indiqué de même source.

"Les agents ont relevé durant ces interventions un montant de 548.751.108 DA de transactions commerciales non facturées, ajouté à cela le profit et gain illicites de plus de 67.896 DA, ainsi que des pratiques prohibées visant essentiellement à se soustraire à l’imposition et à la fiscalité", a-t-on expliqué.

Près de 17.000 commerçants exercent une activité commerciale dans la wilaya de Ghardaïa, selon les statistiques du secteur.