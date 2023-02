Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, dimanche, pour l'impression et la distribution du Coran en braille, à titre gracieux, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Suite à l'exposé présenté par le Premier ministre sur le dossier du Coran en braille édité en Algérie, le Président de la République a "ordonné de l'imprimer et de le distribuer, à titre gracieux, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, y compris à la Mosquée de Paris, afin que les membres des communautés musulmanes du monde entier établis en France puissent en bénéficier, et d'y apposer le drapeau algérien et l'expression +Distribué gratuitement+", précise le communiqué.