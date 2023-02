Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés sur l'état de l'économie de la connaissance et des start-up, le système de la formation universitaire et sa modernisation, l'énergie électronucléaire en Algérie et le bilan d'étape de l'exécution du recensement général de la population et de l'habitat, indique un communiqué de la Présidence de la République dont voici la traduction APS :

"Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés sur l'état de l'économie de la connaissance et des start-up, le système de la formation universitaire et sa modernisation, l'énergie électronucléaire en Algérie et le bilan d'étape de l'exécution du recensement général de la population et de l'habitat, l'examen du projet de loi relatif à l'industrie cinématographique ayant été reporté à une date ultérieure.

Après l'ouverture de la séa nce par le Président de la République et la présentation de l'ordre du jour, le Premier ministre a présenté le bilan d'activité du Gouvernement.

Suite à un exposé sur le dossier du Coran en braille édité en Algérie, Monsieur le Président a ordonné de l'imprimer et de le distribuer, à titre gracieux, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, y compris à la Mosquée de Paris, afin que les membres des communautés musulmanes du monde entier établis en France puissent en bénéficier, et d'y apposer le drapeau algérien et l'expression +Distribué gratuitement+. Monsieur le Président a, ensuite, donné les directives et instructions suivantes :

1- Concernant l'introduction de l'énergie électronucléaire en Algérie:

- Orienter l'investissement dans l'énergie électronucléaire vers l'usage médical, notamment la radiothérapie pour les patients atteints de cancer ou d'autres maladies nécessitant cette technologie.

- Intensifier les recherches scientifiques conjointes avec les grands établissements mondiaux spécialisés pour augmenter la capacité de stockage de l'énergie solaire, selon un programme aux objectifs biens définis en coordination entre les ministères de l'Energie et de l'Enseignement supérieur.

2- Concernant le système de la formation universitaire et sa modernisation:

Monsieur le Président a ordonné:

- Le renforcement de la cohésion relevée entre les secteurs de l'Enseignement supérieur et des Start-up, saluant l'unification des efforts au service de l'économie nationale.

- La révision minutieuse de l'organisation actuelle des deux systèmes LMD et classique, selon une vision consensuelle de la famille universitaire, les propositions devant être soumises au Conseil du Gouvernement avant de les présenter au niveau du Conseil des ministres.

- Les réformes doivent inclure la révision qualitative et quantitative du système des œuvres universitaires.

- L'ouverture du secteur aux universités privées, suivant les standards internationaux, notamment en termes d'infrastructures, avec possibilité de financements bancaires pour leur réalisation.

- Elaboration d'une nomenclature des spécialités scientifiques pour l'équivalence des diplômes des universités étrangères, systématiquement, pour les diplômés Algériens, en vue de faciliter le retour des compétences et de bénéficier de leur formation supérieure et des expériences de nos étudiants et de nos enseignants venant de l'étranger.

3- Concernant l'Economie de la connaissance, les Start-up et les micro-entreprises

- Monsieur le Président a salué le progrès réalisé au niveau de ce secteur qui connait une attractivité auprès des jeu nes compétences, et contribue à la création d'emplois et de richesse.

- Le président de la République a salué la dynamique que connait le système de l'enseignement supérieur, visant à encourager les étudiants à créer leurs start-up, et ordonné de poursuivre la coordination à ce niveau.

- Le dossier des micro-entreprises devrait être soumis à nouveau au Conseil du Gouvernement pour être exposé ensuite en Conseil des ministres pour trancher définitivement cette question.

- Monsieur le Président a réaffirmé l'engagement de l'Etat à encourager les jeunes et à soutenir les start-up et les développer, tout en créant un environnement propice à même de contribuer à la relance de l'économie nationale.

4- Concernant le bilan d'étape de l'exécution du recensement général de la population et de l'habitat

- Le Conseil des ministres a programmé une autre séance, dans les deux mois à venir, pour présenter les résultats définitifs de l'opération de recensement et en exploiter les résultats, dans le cadre des stratégies de planification gouvernementale dans différents secteurs, notamment au volet socioéconomique.