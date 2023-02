Les opérations chirurgicales traditionnelles sur la prostate peuvent être sources de complications . Heureusement, des techniques innovantes de chirurgie mini-invasive sont appelées à les remplacer.

Prostate : qu'est ce que la chirurgie mini-invasive?

La chirurgie mini-invasive permet au praticien de traiter une zone malade par de mini-incisions de l’ordre du centimètre. Pour cela, il se sert d’instruments chirurgicaux longs et fins et contrôle le déroulement de l’opération par un système de retransmission vidéo. Dans la chirurgie traditionnelle, les incisions étaient beaucoup plus larges. Aussi appelées « à ciel ouvert », les conséquences post-opératoires étaient très contraignantes pour le patient. L’hôpital Saint-Joseph à Paris, par l’intermédiaire de son chef de service urologie, le Dr Hervé Baumert, a été l’un des premiers centres en France à se positionner sur ces dernières techniques avec en 2008 plus de 150 interventions au laser, 30 en cryothérapie et 200 par robot assisté.

Prostate : la cryothérapie

Cette technique consiste à congeler les tumeurs par le froid (-40 °C). Elle détruit les cellules cancéreuses sans nécessité de pratiquer une opération chirurgicale d’ablation de la prostate.

Cette technique – aujourd’hui on parle de cryothérapie de troisième génération - se pratique en première intention après échec du traitement par radiothérapie.

Avantages: L’opération à ciel ouvert ne se pratiquant plus, les incisions sont minimes. Et par conséquent, l’on n’observe pas de saignements. Les traumatismes post-opératoires pour le patient (notamment les douleurs qui s’ensuivent ou les risques de contaminations et d’infections nosocomiales) sont considérablement réduits. Il s’ensuit que les durées d’hospitalisation et de convalescence sont radicalement diminuées (de 11 à 5 jours pour la durée d’hospitalisation).

Prostate : la chirurgie robotique

La chirurgie coelioscopique robot assistée est utilisée pour les cancers de la prostate. Aidé d’une retransmission vidéo en 3 dimensions, le chirurgien utilise les bras articulés d’un robot pour une dissection plus fine et précise de la prostate. Cette technique réduit considérablement les risques d’incontinence et de trouble de l’érection, conséquences classiques d’une prostatectomie. Sa diffusion, bien qu’initiée au même moment en France et aux Etats-Unis (début des années 2000), reste cependant à ce jour beaucoup plus développée sur le territoire américain.

Prostate : le traitement au laser

«Cette technique révolutionnaire, bien qu’encore peu diffusée, selon le Dr Hervé Baumert, chef du service urologie de l’hôpital Saint-Joseph à Paris, est appelée à fortement se développer dans les années à venir pour devenir le traitement de référence de demain» Elle se pratique pour les adénomes (ou hypertrophies de la prostate). Trois types d’intervention différentes sont possibles : la destruction du tissu prostatique pour libérer le canal de l’urètre (vaporisation), le prélèvement de copeaux de prostate qui seront ensuite analysés (résection prostatique) et l’énucléation en monobloc de l’adénome. Avantages: Pour le traitement au laser de l’adénome, les troubles sexuels sont inexistants. Une éjaculation rétrograde reste malgré tout possible (ce qui est aussi un signe d’efficacité opératoire). Pour en limiter la portée, un traitement alternatif par radiofréquence est recommandé. De plus, avec les techniques plus traditionnelles, les personnes trop âgées (ou étant sous traitement anti-coagulant) ne pouvaient pas subir d’interventions chirurgicales. Avec ces dernières techniques (notamment le laser), cette contre-indication n’existe plus.