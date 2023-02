Fréquent, le cancer de la prostate est généralement asymptomatique. Le point sur le dépistage, les traitements et les facteurs de risque avec un spécialiste.

Première chose à savoir : le cancer de la prostate n'est pas rare. En France, environ 50 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, et ce cancer exclusivement masculin est responsable d'environ 9000 décès par an : il s'agit à la fois du cancer masculin le plus fréquent, mais aussi du cancer le plus courant dans la population générale.

La prostate, c'est quoi exactement ? Chez l'homme uniquement, la prostate est une petite glande située sous la vessie - elle a la forme et la taille d'une châtaigne. Traversée par le canal de l'urètre (qui transporte l'urine), la prostate fabrique le liquide séminal. Lorsque les spermatozoïdes - fabriqués par les testicules - sont amenés jusqu'à la prostate, ils sont mélangés avec ce liquide qui compose 95 % du sperme.

CANCER DE LA PROSTATE : DE QUOI S'AGIT-IL EXACTEMENT ?

Dans 90 % des cas, le cancer de la prostate correspond à une dégénérescence des cellules épithéliales, les cellules qui constituent le "tissu de revêtement" de la prostate.

On parle d'adénocarcinome.

En l'absence de prise en charge, l'adénocarcinome (c'est-à-dire : la tumeur), initialement limité à la prostate, peut grossir et s'étendre au-delà de la glande. Puis, avec le temps, des cellules cancéreuses peuvent se détacher de la tumeur et emprunter les vaisseaux sanguins ou les vaisseaux lymphatiques pour aller envahir d'autres parties du corps (ganglions lymphatiques situés à proximité de la prostate, os, foie, poumons...) : les nouvelles tumeurs qui se forment sont alors appelées "métastases". Le cancer de la prostate est alors qualifié de "métastatique".

"On distingue ainsi le cancer de la prostate localisé (limité à la glande ou à son entourage) du cancer de la prostate généralisé (donc métastatique)" précise le Dr. Idir Ouzaid, chirurgien urologue.

CANCER DE LA PROSTATE : QUELS SONT LES FACTEURS DE RISQUE ?

Le cancer de la prostate est exceptionnel chez l'homme âgé de moins de 45 ans. Un diagnostic de cancer de la prostate sur 5 est posé entre 70 et 74 ans. Avoir des origines afro-antillaises constitue un facteur de risque connu.

Idem en ce qui concerne les antécédents familiaux de cancer de la prostate : les spécialistes considèrent que 5 % à 10 % des cas de cancers de la prostate diagnostiqués en France sont d'origine héréditaire. Attention : des antécédents familiaux de cancer du sein ou de l'utérus constituent également un facteur de risque pour le cancer de la prostate, car ils découlent de mutations génétiques identiques - et surtout s'il s'agit d'un parent au 1er degré (mère, sœur...).

Plusieurs études scientifiques ont établi qu'une consommation excessive de graisses animales (de viande rouge, en particulier) serait susceptible d'augmenter l'incidence de la maladie. Même chose en cas d'alimentation pauvre en fruits et en légumes mais riche en graisses.

Enfin, certains études scientifiques affirment que l'exposition à certaines substances polluantes pourrait exposer les hommes à un sur-risque de cancer de la prostate : pesticides (chlordécone), cadmium, hydrocarbures polycycliques aromatiques...

CANCER DE LA PROSTATE : QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?

Dans l'immense majorité des cas, le cancer de la prostate est asymptomatique. Il est habituellement découvert de manière fortuite à l'occasion d'un examen médical (prise de sang ou toucher rectal).

Plus rarement, lorsque le cancer de la prostate est évolué, il peut être responsable de symptômes : des difficultés à uriner (sensation d'obstruction ou d'irritation), des douleurs osseuses (révélatrices de métastases osseuses), des douleurs dans le bas du dos, la présence de sang dans les urines (hématurie)...

CANCER DE LA PROSTATE : COMMENT EST POSÉ LE DIAGNOSTIC ?

Il n'existe pas de dépistage organisé du cancer de la prostate comme pour le cancer du sein. Toutefois, à partir de l'âge de 50 ans (45 ans pour les hommes ayant des origines afro-antillaises), l'Association Française d'Urologie (AFU) recommande un toucher rectal et une prise de sang par an.

Le toucher rectal est un examen clinique qui se déroule sans anesthésie au cabinet du médecin spécialiste (urologue) ou généraliste. Il consiste, pour le médecin, à venir palper la prostate avec le doigt à travers la paroi du rectum. Il permet de repérer une grosseur suspecte (un nodule) et/ou une anomalie de consistance et/ou de texture de la prostate.

La prise de sang. Pour repérer un éventuel cancer de la prostate, une prise de sang est réalisée afin de doser le taux sanguin de PSA. Le PSA (pour "Antigène Spécifique de la Prostate") est une substance secrétée par la glande : lorsque son taux sanguin (exprimé en nanogrammes par millilitre de sang : ng / mL) augmente de façon anormale, il peut être question d'une maladie de la prostate - cancer, hypertrophie bénigne, pathologie inflammatoire...

Cancer de la prostate : pourquoi se faire dépister chaque année à partir de 50 ans ? "Lorsque le cancer de la prostate est pris en charge suffisamment tôt, il est possible de parler de guérison : ainsi, 80 % des patients traités de façon précoce guérissent définitivement de leur cancer" explique le Dr. Idir Ouzaid. "Or, le cancer de la prostate n'entraîne généralement aucun symptôme : un check-up régulier (une fois par an à partir de 50 ans) est donc vivement recommandé pour éviter le développement d'un cancer potentiellement incurable." 30 % des patients souffrant d'un cancer de la prostate métastatique décèdent 4 à 5 ans après le diagnostic...

À savoir. Outre le toucher rectal et la prise de sang, en cas de suspicion de cancer de la prostate, le diagnostic sera posé à l'aide d'une biopsie de la prostate. Il s'agit d'un prélèvement de tissu (réalisé sous échographie et sous anesthésie locale) qui ne nécessite pas d'hospitalisation et qui est souvent fait au cabinet du médecin urologue.

CANCER DE LA PROSTATE : QUELS SONT LES

TRAITEMENTS ?

La prise en charge du cancer de la prostate dépend bien sûr du stade de l'évolution de la maladie.

Si la maladie est localisée, c'est-à-dire que le cancer ne s'étend qu'à la prostate, une chirurgie peut être proposée au patient : "on enlève la prostate et parfois les ganglions adjacents, précise le Dr. Ouzaid. On peut tout à fait vivre sans prostate : suite à la chirurgie, il peut y avoir des troubles de l'érection ou de l'incontinence urinaire, mais ce sont des complications que l'on sait prendre en charge." Cette intervention chirurgicale se déroule sous anesthésie générale : "le patient passe 1 ou 2 jours à l'hôpital. Certains hôpitaux proposent même une chirurgie en ambulatoire, c'est-à-dire sans nuit à l'hôpital." Possible aussi, en cas de maladie très localisée, de proposer une radiothérapie seule ou une simple surveillance active : "on observe l'évolution de la maladie, parce qu'il n'est pas forcément nécessaire de l'éliminer".

Si la maladie est localement avancée, c'est-à-dire que le cancer s'étend au-delà de la prostate, la chirurgie n'est plus indiquée. "On proposera un traitement à base de radiothérapie et d'hormonothérapie" précise le spécialiste.

Si la maladie est généralisée (cancer de la prostate métastatique), un traitement systémique est mis en place, avec de la chimiothérapie et de l'hormonothérapie.

À savoir. "S'il est pris en charge suffisamment tôt, le cancer de la prostate est de bon pronostic, avec un taux de survie à 5 ans supérieur à 80 %" affirme le chirurgien urologue. D'où l'intérêt d'aller régulièrement se faire dépister !

Merci au Dr. Idir Ouzaid, chirurgien urologue à la Clinique Urologique de l'Hôpital Bichat - Claude Bernard et membre du collège de médecins du site PuMS.