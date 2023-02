La judoka Sonia Asselah, quatrième et dernière représentante algérienne au tournoi international "Paris Grand Slam", a été éliminée dimanche matin, dès son premier combat, contre la Turque Hilal Ozturk.

Une défaite par ippon, après seulement deux minutes et cinquante-deux secondes de combat, au deuxième tour de la catégorie des -78kg, car Asselah et Ozturk ont été toutes les deux exemptées du premier tour.Asselah emboîte donc le pas à ses trois compatriotes: Belkadi Amina (-63 kg), Waïl Ezzine (-66 kg) et Driss Messaoud (-73 kg), qui avaient effectué leur entrée en lice, la veille, lors de la première journée de compétition, et qui ont tous été éliminés au stade des poules.

Waïl Ezzine avait commencé par remporter ses deux premiers combats, respectivement contre le Lituanien Andrej Klokov et le Centre-africain, Jason Patrick Zacko N'Gawili, avant d'échouer en demi-finale de la poule (D), contre le Mongole Erkhembayar Battogtokh. Malgré son bon parcours, l'Algérien n'a pas eu droit à une seconde chance au repêchage, tout comme cela a été le cas pour son compatriote Driss Messaoud, chez les moins de 73 kilos. Ce dernier avait commencé par dominer le Haïtien Philippe Abel Metellus, avant d'enchaîner avec l'Azeri Nurlan Osmanov, mais, il a échoué en demi-finale de la poule (C), contre le Mongole Uranbayar Odgerel.

De son côté, Belkadi Amina, exemptée du premier tour dans la poule (C) des -63 kilos, n'a pas fait long feu face à la Française Manon Deketer, s'inclinant par Ippon, après seulement deux minutes et quarante-huit secondes de combat. Une déception pour Belkadi, qui restait sur un très bon parcours dans un précédent tournoi international au Portugal, et dans lequel elle avait terminé à une honorable cinquième place.

Au total, 520 judokas ont été engagés dans cette compétition, organisée les 4-5 février dans la capitale française, Paris. Parmi eux 315 messieurs et 205 dames, représentant 82 pays.

Les quatre judokas algériens ont rejoint la France directement à partir du Portugal, où ils avaient pris part à un tournoi international, dans la ville d'Almada. Belkadi, Asselah, Ezzine et Messaoud sont en quête de points, pour améliorer leur classement mondial, dans la perspective d'une qualification aux prochains Jeux olympiques d'été, prévus en 2024, à Paris (France).