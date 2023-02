La création d’une académie de boxe dans cette wilaya de Bechar (Sud-ouest) a été une des recommandations des participants à une rencontre tenue lors du championnat national de boxe, qu’a abrité, du 29 janvier au 1er février, la salle omnisport 'Hamal Hamal' à Bechar, a-t-on appris dimanche de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJSL).

Initiée par la Fédération algérienne de boxe (FAB), le rendez-vous de Bechar a réuni les représentants des 27 ligues de wilayas de boxe, a-t-on indiqué.

"La DJS de Bechar est disposée à apporter l'accompagnement nécessaire à ce projet qui sera sans doute une valeur ajoutée à la promotion de la pratique du noble art, et aussi à la prise en charge des élites régionales et des jeunes talents issus des wilayas du sud-ouest du pays", a affirmé le directeur du secteur, Abdelhakim Henni. Pour le président de la FAB, Youcef Khelifi " la création de cette académie de boxe à Bechar visera à assurer la formation tant de l’élite régionale que de jeunes talents de cette wilaya".

"Cette initiative pilote est appelée à être généralisée sur l’ensemble des régions du pays, dans le but d’assurer une prise en charge conséquente de la formation des élites et des jeunes talents en boxe", a-t-il précisé à l’APS, en marge de ce rendez-vous sportif. Outre l’encadrement des jeunes pugilistes, cette future académie à vocation régionale, aura aussi comme tâche la formation et la formation-continue des arbitres et des techniciens de la boxe, a-t-il conclu.