Une supplémentation quotidienne en vitamine D réduirait le risque de cancer de stade avancé. Un risque essentiellement diminué chez les personnes ayant un IMC normal.

La vitamine D est produite par la peau quand elle est exposée aux rayons UVB du soleil. Les avantages de cette vitamine (qui aide à maintenir les niveaux de calcium dans le corps) sur les maladies osseuses sont bien connus, Mais il existe de plus en plus d'indications que la vitamine D pourrait également lutter contre certains cancers. Des études en laboratoire et sur des animaux ont en effet montré que la vitamine D peut inhiber la carcinogenèse et ralentir la progression des tumeurs.

Une étude récente du Brigham and Women's Hospital de Boston, aux Etats-Unis, démontre cette fois qu'une supplémentation en vitamine D réduirait l'incidence des cancers avancés (métastatiques ou mortels).

PAS DE RÉDUCTION DE RISQUE CHEZ LES PERSONNES OBÈSES

Les 25 871 participants à cette étude, qui s'est déroulée de novembre 2011 au 31 décembre 2017 mais vient d'être publiée sur le Jama network, étaient des hommes âgés de 50 ans ou plus et des femmes âgées de 55 ans ou plus qui n'étaient ni atteints de cancer ni de maladie cardiovasculaire au départ. Certains ont reçu une supplémentation en vitamine D, d'autres une supplémentation en Oméga-3 et un groupe a reçu un placebo. Sur les 13 000 participants ayant reçu de la vitamine D, 226 ont été diagnostiqué avec un cancer de stade avancé contre 274 chez ceux ayant reçu un placebo. Mais le risque de cancer grave semblait réduit essentiellement chez les personnes ayant un indice de masse corporel normal.

UN LIEN ENTRE VITAMINE D ET RÉDUCTION DU RISQUE DE CANCER DU FOIE

En 2018 déjà, une étude du Centre de santé publique du Japon menée auprès de plus de 33 000 patients issus de 9 régions différentes du ays, concluait que la concentration plasmatique de vitamine D3 était inversement associée au risque de cancer. Pour cette étude, des échantillons de sang avaient été prélevés pour mesurer les taux de vitamine D et les patients avaient été été divisés en quatre groupes, allant du taux le plus faible au taux le plus élevé de vitamine D. Au cours de l'étude 3301 nouveaux cas de cancers ont été enregistrés.

Après avoir ajusté plusieurs facteurs de risque de cancer connus, comme l'âge, le poids, la sédentarité, le tabagisme, la consommation d'alcool... les chercheurs ont constaté qu'un taux plus élevé de vitamine D diminuait le risque de cancer global chez les hommes et les femmes. Mais dans cette étude publiée dans le BMJ, les chercheurs japonais indiquaient également qu'un taux élevé de vitamine D diminuait aussi le risque de cancer du foie de 30 à 50%, ce lien étant plus marqué chez les hommes que chez les femmes.