Plusieurs médecins s'accordent à dire qu'une carence en vitamine D augmente le risque de souffrir d'une forme grave du coronavirus. En mai dernier déjà, l'Académie de médecine recommandait d’apporter une supplémentation en vitamine D dès la confirmation du diagnostic de Covid-19. Mais comment sait-on si l'on est carencé en vitamine D ?

En mai dernier, des chercheurs de l'Université de Northwestern, aux Etats-Unis laissaient déjà entendre que les personnes qui présentent une carence en vitamine D avaient deux fois plus de risques de développer une forme grave du Covid-19. Une nouvelle étude de l'Université de Santander, en Espagne, vient confirmer cette découverte.

Les médecins espagnols ont en effet constaté que 82 % des patients hospitalisés pour cause de coronavirus, présentaient une carence en vitamine D. Selon les médecins espagnols, cette vitamine préviendrait le fameux "orage de cytokine", cette réaction inflammatoire de l'organisme qui va jusqu'à provoquer le décès chez certains patients atteints du coronavirus. Il serait donc judicieux de conseiller aux personnes de plus de 60 ans (souvent carencées en vitamine D car sa synthèse cutanée diminue avec l'âge) de se supplémenter. Mais quelles sont les personnes qui risquent le plus d'être en carence et quels sont les signes d'un déficit en vitamine D ?

#1 VOUS AVEZ UNE MALADIE INFLAMMATOIRE DE L'INTESTIN

Les personnes qui souffrent d'intolérance au gluten, de la maladie de Crohn ou d'une maladie inflammatoire de l'intestin sont plus à risque d'être carencées en vitamine D en raison des conséquences de ces maladies sur l'absorption des graisses. Les graisses étant moins bien absorbées, les vitamines liposolubles, comme la vitamine D sont, à leur tour, moins bien absorbées. Pour éviter une carence trop importante, il suffit parfois de consommer des produits laitiers enrichis en vitamine D.

#2 VOUS ÊTES EN SURPOIDS

Etre en surpoids ou obèse ne modifie en rien la façon qu'a notre corps de synthétiser la vitamine D. Mais la concentration plus élevée de graisse corporelle affecte les niveaux de vitamine D dans le sang. Plus on a de graisse, plus la vitamine D, qui est liposoluble, se dilue. C'est pourquoi les personnes en surpoids ont des besoins en vitamine D plus élevés.

#3 VOUS AVEZ LA PEAU FONCÉE

La pigmentation de votre peau est comme un écran solaire naturel. Lorsque vous appliquez une crème solaire indice 30, cela réduit de 97% la capacité de la peau à synthétiser la vitamine D à partir des rayons du soleil. C'est la même chose lorsqu'on a la peau foncée ou noire. Une personne à la peau très sombre a besoin de dix fois plus d'ensoleillement qu'une personne à la peau claire pour synthétiser la même quantité de vitamine D.

#4 VOS OS VOUS FONT MAL

Vous avez des douleurs dans les os et les muscles et vos articulations sont plus raides en vous levant le matin ? Vous souffrez peut-être d'une carence en vitamine D. Si vous souffrez de douleurs chroniques, rapprochez-vous de votre médecin afin de faire doser cette vitamine. En cas de déficit, une complémentation devra alors être envisagée.

#5 VOUS AVEZ LE BLUES

Un petit nombre d'études épidémiologiques ont exploré la relation entre la vitamine D et la dépression et montré que les personnes hospitalisées pour dépression avaient souvent un taux moyen de vitamine D plus bas que les personnes non déprimées. On ne sait pas encore clairement comment la vitamine D influe sur les neurotransmetteurs impliqués dans les états de stress, d'anxiété ou de dépression mais il se pourrait que la vitamine D protège les neurones qui synthétisent la dopamine et la sérotonine, deux neurotransmetteurs indispensables au bon fonctionnement du cerveau.

VITAMINE D2 ET VITAMINE D3 : QUELLE DIFFÉRENCE ?

Les vitamines D2 et D3 sont les deux formes de vitamine D. La vitamine D2 est essentiellement présente dans les végétaux (champignons, céréales..), tandis que la vitamine D3 est plutôt présente dans les aliments d'origine animale (poissons gras, jaune d'oeuf, beurre...). C'est elle aussi qui est synthétisée lorsque la peau est exposée aux rayons du soleil. En France deux arrêtés (de 2001 et de 2004) autorisent l’enrichissement en vitamine D de certains aliments comme le lait, les produits laitiers frais et les huiles.

Pour la supplémentation des patients, les deux formes de vitamine D sont disponibles sur le marché. Mais les médecins et naturopathes préfèrent souvent prescrire la vitamine D3 car elle est plus facilement assimilable par l'organisme. En France, l’apport quotidien conseillé est compris entre 600 et 1000 UI, surtout si l’on est âgé de plus de 60 ans.

1/6 - Deux formes de vitamine D

La vitamine D ou calciférol, appartient au groupe des vitamines liposolubles. Il existe deux formes de vitamine D, la vitamine D2 (ergocalciférol) synthétisée par les végétaux et la vitamine D3 (cholécalciférol) présente chez les animaux.

2/6 - Quelle est la principale source de vitamine D ?

L’exposition solaire représente la principale source de vitamine D. La vitamine D3 est synthétisée dans la peau à partir de la pro-vitamine D3 qui, sous l’influence du rayonnement ultraviolet B (UVB) se transforme en pré-vitamine D3. Puis, l’effet de la chaleur transforme la pré-vitamine D3 en vitamine D3. La quantité synthétisée dépend de la saison, de la surface de peau exposée, de la pigmentation de la peau et de l’utilisation ou non de crème solaire.

3/6 - Quels sont les aliments qui contiennent de la vitamine D ?

Quelques aliments contiennent naturellement de la vitamine D. Il s’agit principalement de poissons gras (foie de morue, saumon, sardine, maquereau…), du jaune d’œuf et de champignons (shiitake). Mais d'autres aliments en contiennent en quantité moindre.

4/6 - Quel est le principal risque d’insuffisance ?

Le déficit en vitamine D est influencée par la durée moyenne d’ensoleillement du département de résidence et elle est plus importante dans le nord que dans le sud de la France. Le risque d’insuffisance est aussi plus important en hiver et au début du printemps.

5/6 - Comment se dose la vitamine D ?

Le dosage se fait par une prise de sang qui permet de vérifier les stocks de l'organisme en 25 OH hydroxycalciférol. Mais la détermination des valeurs de référence pour la concentration en vitamine D reste un sujet de débat et la définition d’une carence, d’une insuffisance et du taux optimal à atteindre ne semble pas encore complètement consensuelle. On parle de déficience en vitamine D entre 12,5 - 25 nmol/L et de risque de déficit entre 25 et 50 nmol/L. Un statut jugé normal est > à 50 nmol/L. Un statut optimal est > 75 nmol/L.

6/6 - Est-ce que la vitamine D peut être toxique ?

La vitamine D peut être toxique à hautes doses. Elle entraîne alors une hypercalcémie qui peut se caractériser notamment par une anorexie, des nausées, une constipation, de la fatigue, une perte de poids, des céphalées ou des des calcifications rénales et vasculaires. Lors d’intoxications sévères, l’hypercalcémie peut conduire à une insuffisance rénale irréversible et à une insuffisance cardiaque mais l’intoxication à la vitamine D provoquée par une supplémentation quotidienne à des doses trop élevées est rare.