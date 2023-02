Les participants à une conférence nationale sur "L'architecture dans l'Etat de l'Emir Abdelkader" ont appelé, samedi à Mascara, à approfondir les recherches scientifiques sur l'importance des édifices réalisés par le fondateur de l'Etat algérien moderne, en abordant notamment les aspects culturel, religieux, politique, militaire et social.

Au cours de cette rencontre, organisée dans le cadre de la commémoration du 190e anniversaire de la deuxième allégeance à l'Emir Abdelkader, l'enseignant à l'université de Tiaret, Meddah Abdelkader, a souligné l'importance d'approfondir la recherche scientifique sur les installations et édifices réalisés par l'Emir Abdelkader durant la période allant de 1832 à 1847, notamment leur "dimension civilisationnelle, religieuse, politique, militaire et sociale".

L'intervenant a appelé les chercheurs à accorder une grande importance à ces édifices, étant donné qu'ils datent d'une période importante de l'histoire moderne de l'Algérie. Pour sa part, l'enseignante Harchouche Karima, de la même université, a souligné l'importance d'entreprendre des recherches dans de nombreuses régions du pays en réalisant des fouilles, afin de permettre aux étudiants et aux chercheurs de découvrir et mettre en exergue l'importance de l'architecture dans l'Etat de l'Emir Abdelkader.

La conférence, organisée à l'initiative du club intellectuel et culturel "El-Bayane" de Mascara en coordination avec la direction de la Culture et des Arts et la Maison de culture Abi Ras Enasseri du chef-lieu de la wilaya, a vu la participation d'enseignants universitaires et de chercheurs en histoire moderne et contemporaine de l'Algérie, ainsi que des étudiants et d'adhérents de l'établissement culturel Abi Ras Ennasseri, en plus d'un certain nombre d'associations locales à caractère culturel.