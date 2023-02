Le génie militaire du fondateur de l’Etat algérien moderne dans sa résistance à l’armée de l’occupation française a été mis en relief par les participants à une conférence nationale sur "la deuxième allégeance à l'Emir Abdelkader" organisée samedi à Mascara.

Mokhtar Bounegab, professeur à l’université Mustapha-Stambouli de Mascara et président du conseil scientifique et technique du musée de wilaya du Moudjahid, a souligné le génie militaire qui caractérisait l’Emir Abdelkader face à l’armée coloniale française, relevant que "les montagnes constituaient des remparts naturels pour se protéger contre les forces de l’armée d’occupation et leur résister à moindre coût". Le fondateur de l’Etat algérien moderne, a-t-il ajouté, "se servait également de la capitale itinérante "Zmala" pour "détourner l’attention de l’armée coloniale française des plans de défense mis en place pour son armée".

De son côté, le président du conseil scientifique et technique du musée national du moudjahid, Saïdi Meziane, a souligné que "l’Emir Abdelkader était un v éritable génie militaire dans la conduite du djihad contre l'armée coloniale française. Ce stratège supervisait la formation de l'armée algérienne qui était organisée et forte et était répartie sur tout le territoire national. Son armée était victorieuse dans plusieurs batailles, dont la plus importante est celle d'El-Mactaâ, qui a eu lieu le 28 juin 1835". La directrice du musée national du moudjahid, Hayat Maâmmeri, a affirmé, dans son intervention, que "l’Emir Abdelkader, personnalité unique par ses prises de position louables et bien connues, était le bâtisseur de l'Etat algérien moderne qui avait établi, à l'époque, des relations diplomatiques avec les grands pays du monde".

L’Emir, a-t-elle souligné à ce propos, "était réputé pour sa rectitude, ses positions nobles et pacifiques, mais aussi pour ses bonnes relations avec ses adversaires". La conférence a été organisée à l'initiative du Musée national du moudjahid, en coordination avec le Centre national des études et recherches sur le mouvement national et sur la glorieuse guerre de libération, à l'occasion de la commémoration du 190ème anniversaire de la deuxième allégeance à l’Emir Abdelkader (4 février 1833), en présence de chercheurs et de professeurs d'universités du pays, de la famille révolutionnaire et de représentants de la société civile de la wilaya.