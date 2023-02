Le championnat national d'Algérie de football a terminé l'année 2022, en seconde position au niveau et 20e sur la plan mondial, des championnats nationaux, selon le classement annuel, publié, samedi par la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques (IFFHS) sur son site officiel.

Les championnats de l'Afrique du Nord ont dominé le top 10 du continent africain, avec comme chef de file, l'Egypte première et (13e mondiale), suivie du championnat d'Algérie (2e africain et 20e mondial), le Maroc 3e en Afrique (24e mondial), puis le Soudan (4e en Afrique et 33e mondial).

Ce classement a placé la Tanzanie en 5e position africaine et 52e mondiale, alors que le championnat d'Angola s'est classé 6e en Afrique et 60e mondial. L'FFHS a également classé, le championnat du Nigéria (Super-League) en 9e position continentale et 77e mondiale, devancé par la Tunisie (8e - 68e.) Le dernier du Top-10 africain, en l'occurrence la Zambie, se positionne à la 79e place sur le plan Mondial. Au niveau mondial, le Brésil est en tête suivi respectivement de l'Angleterre,l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie.

Classement du Top-5 mondial:

1. Brésil (1181 pts)

2. Angleterre (1086 pts)

3. Espagne (967,5 pts)

4. Allemagne (921,5 pts)

5. Italie (866 pts)

Classement du top 5 africain:

1. Egypte (638,25 pts)

2. Algérie (518, 75 pts)

3. Maroc (448,25 pts)

4. Soudan (373,75 pts)

5. Tanzanie (353,5 pts) .