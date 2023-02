Deux (2) terroristes qui avaient rallié les groupes terroristes activant dans la région du Sahel en 2012, se sont rendus jeudi aux autorités militaires à Bordj Badji Mokhtar qui ont récupéré notamment un pistolet mitrailleur et des munitions, indique, vendredi, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts qualitatifs des forces de l'Armée nationale populaire, deux terroristes se sont rendus, le 02 février 2023, aux autorités militaires à Bordj Badji Mokhtar en 6e Région militaire. Il s'agit, en l'occurrence de Mellouki Sadek et Mellouki Boubaker, qui avaient raillé, en 2012, les groupes terroristes activant dans la région du Sahel", précise la même source.

"Lesdits terroristes avaient en leur possession un (01) fusil mitrailleur de type FMPK, un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions", indique le MDN. Cette opération vient consolider "les résultats positifs obtenus sur le terrain qui dénotent de la grande vigilance et la ferme détermination des unités et des personnels de l'Armée nationale populaire à préserver la sécurité et la stabilité du pays", conclut le MDN.