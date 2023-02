Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a annoncé jeudi à Alger, que la mouture finale du Schéma national d'aménagement du territoire (SNAT) actualisé (2030) était fin prête et serait soumise au Gouvernement pour approbation.

Présentant un exposé devant la Commission de l'habitat, de l'hydraulique et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée populaire nationale (APN) sur le bilan d'action du secteur pour l'année 2022 et les années à venir, le ministre a fait savoir que "les conclusions des ateliers thématiques programmés pour l'actualisation de ce schéma ont permis l'élaboration de sa mouture finale", ajoutant que l'approbation par le Gouvernement de ce schéma s'effectuera en vertu d'un texte juridique".

"Ce programme vise à placer les quatre grandes villes (Alger, Oran, Constantine et Annaba) en tête de la chaine de croissance en vue d'impacter les wilayas voisines et les autres régions dans le but de réaliser l'équilibre territoriale" outre la "promotion de la wilaya d'Alger en un grand portail international mais aussi la promotion d'Oran, de Constantine et d'Annaba au rang des grands villes méditerranéennes", a-t-il soutenu.

Dans ce sens, le ministre a rappelé que l'opération d'actualisation s'était appuyée sur trois axes essentiels consistant en le diagnostic des nouvelles problématiques et la définition des enjeux et des défis dont la diversité économique, la transition numérique et la numérisation du territoire en sus de la détermination des tendances et du scénario d'aménagement, précisant que ce programme actualisé repose sur 24 plans d'action territoriaux et cinq lignes directrices dont la Gouvernance et la Justice territoriale tout en réunissant les conditions d'attractivité du territoire".

Concernant les wilayas du sud fraichement créées, M. Merad a rappelé les "efforts consentis et les mesures prises en vue de parachever l'opération de transfert des prérogatives à part entière à ces wilayas", citant à cet égard "l'octroi d'aides estimées à 9 milliards de DA pour prendre en charge les différentes dépenses de fonctionnement, de réhabilitation et d'aménagement des structures de base affectées aux services décentralisés de l'Etat, à l'instar de l'acquisition d'équipements et de l'aménagement de logements de fonction".

Dans le même sens, ajoute le ministre, "1.400 postes budgétaires ont été créés au titre du budget de fonc tionnement du ministère, et 5.023 postes budgétaires ont été créés au profit de 12 secteurs ministériels, outre l'entrée en service de 95 services publics". Et d'ajouter: "L'installation effective des wilayas du Sud nouvellement créés, s'inscrit dans les objectifs suprêmes du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, afin de transférer toutes les prérogatives à ces wilayas, et de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de développement, de valoriser leurs composantes, et de rapprocher l'administration de ses citoyens en réduisant les distances et les écarts en matière de développement". "Des défis et des enjeux nationaux attendent aujourd'hui notre pays, et pour construire l'Algérie nouvelle, plusieurs décisions et mesures touchant tous les secteurs et toutes les régions, ont été prises par le Président de la République. Ainsi le SNAT actualisé (2030) et tous les outils et les études relatifs à l'aménagement et au développement du territoire, prendront en charge tous ces enjeux (.. .) afin de construire un projet territorial cohérent dans le cadre de la concertation intégrant l'équilibre territorial, l'efficacité économique, la justice sociale et la durabilité des ressources", a précisé M. Merad.