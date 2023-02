Le projet d'extension du Centre anti-cancer relevant du Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) Benbadis de Constantine sera réceptionné avant fin mars prochain, a annoncé samedi à l’APS le directeur de cet établissement de santé (CHU), H’céne Brania.

Au total, 60 % des travaux de ce projet ont été réalisés et la structure sera finalisée le 15 mars prochain, a précisé la même source qui s’exprimait en marge de la célébration de la Journée mondiale contre le cancer (4 février de chaque année).

D'une capacité de 62 lits, cette nouvelle structure de santé permettra d'alléger la charge exercée sur l’ancien CAC qui connait une forte affluence des malades aussi bien de la wilaya de Constantine que ceux des régions limitrophes, a-t-il affirmé.

Ce projet constitue un acquis pour le secteur de la santé de la wilaya de Constantine et s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de tutelle, visant à lutter contre le cancer. Le wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, a exprimé son "insatisfaction" quant à l’avancement des travaux, insistant sur le respect des délais co ntractuels.

Dans la wilaya de Constantine, le programme établi par la direction de la santé et de la population (DSP) pour la célébration de la journée mondiale contre le cancer a porté sur le lancement de campagnes de sensibilisation et d’orientation sur les méthodes de prévention et les dangers de cette maladie à travers l’ensemble des établissements de santé de la wilaya.

Ce programme concerne aussi l’organisation d'actions de dépistage précoce contre différents cancers en faveur des populations des zones d’ombre, a-t-on indiqué.

Plus de 1.200 cas de cancer sont recensés annuellement par le Centre anti-cancer du CHU Benbadis de Constantine, selon les dernières statistiques établies par les services de la santé.