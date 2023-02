Au moins 23 personnes sont décédées dans les dizaines de feux de forêt survenus dans le

centre du Chili, où sévit une intense vague de chaleur, selon un nouveau bilan à la hausse publié samedi soir par les autorités.

"Nous déplorons la mort de 23 personnes", a déclaré le sous-secrétaire à l'Intérieur, Manuel Monsalve, qui a également précisé que 979 personnes ont été blessées.

M. Monsalve a expliqué que sur les 232 incendies actifs samedi, 83 demeurent hors de contrôle. Sur ce nombre, 76 ont commencé le vendredi, 16 le samedi. Un précédent bilan samedi faisait état de 22 morts, contre 13 vendredi. Parmi eux, un pilote de nationalité bolivienne et un mécanicien de nationalité chilienne qui se sont écrasés vendredi dans un hélicoptère qui luttait contre les feux, selon le Service national de prévention et de réponse aux catastrophes (Senapred). Face à cette situation, le président chilien Gabriel Boric a proclamé l'état de catastrophe dans la région de La Araucania, après avoir adopté une mesure similaire pour celles de Nuble et Biobio. Une telle mesure permet notamment aux autorités de restreindre la libre circulation des personnes et de faire appel à l'armée lorsqu'elles l'estiment nécessaire. Le président Boric a interrompu vendredi ses vacances pour se rendre dans la ville de Concepcion, à 510 km au sud de la capitale Santiago.

"Nous ne vous laisserons pas seuls", a promis le président sur Twitter aux Chiliens sinistrés. Ces incendies se produisent pendant une vague de chaleur extrême avec des températures proches de 40ºC, ce qui fait craindre aux autorités une catastrophe comme celle de 2017.

Cette année là, un gigantesque incendie de forêt avait fait 11 morts, quelque 6.000 sinistrés, détruit plus de 1.500 habitations et ravagé 467.000 hectares de terres.