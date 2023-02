La création de l'Union des théâtres des pays musulmans a été annoncée récemment à Téhéran avec l'adhésion de l'Algérie, indique samedi le Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA).

La commission constitutive de cette union a tenu sa première réunion à Téhéran jeudi passé, en présence d'hommes de théâtre d'Algérie, de Tunisie, d'Irak, du Sultanat d'Oran, du Bahreïn et d'Iran, en tant que membres. L'Union a été créée dans le cadre des festivités de la 41e édition du Festival international de théâtre "Fajr" organisé à Téhéran. La commission constitutive de l'Union comprend, entre autres, le directeur artistique du TNA, le dramaturge et comédien Djamel Guermi.

Elle est composée de plusieurs artistes à l'instar d'Ahmed Hassan Moussa (Irak), Azzedine Abassi (Tunisie), Djalila Fahdi (Sultanat d'Oman), Sadegh Rachidi et Kourch Zarii (Iran), en plus de Adel Chems (Bahreïn). Cette union vise à jeter les passerelles de communications artistique et humaine entre les théâtres des pays musulmans en matière d'échange d'expériences, de formation et de distribution.