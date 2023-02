Plus de 120 jeunes ont bénéficié samedi à Mila des ateliers organisés dans le cadre des activités "groupes de discussions des jeunes" initiés par le Haut Conseil de la Jeunesse.

Selon la coordinatrice de wilaya du Conseil, Chahrazad Behane, l’organisation de ces ateliers, une première dans la wilaya de Mila, est susceptible de promouvoir le sens civique et l’esprit de solidarité des jeunes participants, et de préparer une vision prospective du Haut Conseil de la Jeunesse qui a été mis en place conformément aux recommandations du président de la république, M. Abdelmadjid Tebboune, pour associer la jeunesse dans la construction de l’Algérie nouvelle.

La coordinatrice a souligné que la rencontre, à laquelle ont pris part le chef de l’exécutif local, Mustapha Griche, et des cadres de la wilaya, constitue une opportunité pour les jeunes issus des différentes communes de faire part de leurs idées et leurs propositions pour soutenir les efforts visant à promouvoir la place de cette catégorie dans la société.

Les ateliers des "groupes de discussions des jeunes" ont suscité un vif intérêt des particip ants et rassemblé, selon les organisateurs, 120 jeunes des deux sexes, des étudiants et des représentants du mouvement associatif.

Les participants ont dégagé avec les encadreurs des propositions contribuant à élaborer une vision d’avenir du Haut Conseil de la Jeunesse pour la décennie 2023-2033, portant essentiellement sur l’amélioration de la qualité de la formation destinée aux jeunes, en conformité avec les spécificités de chaque région, et le resserrement des liens entre la vie professionnelle et l’université pour assurer une meilleure prise en charge des diplômés des établissements de l’enseignement supérieur.

Pour sa part, Haïthem Saria, étudiant à l’Institut National de la Formation Professionnelle de Chelghoum Laïd, a indiqué à l’APS que sa participation visait à clarifier la vision de la jeunesse locale pour améliorer sa prise en charge et débattre des idées et des ambitions pouvant être réalisées dans les conditions idoines. Les ateliers des "groupes de discussions des jeunes" ont porté sur diverses thématiques dont l’administration du Haut Conseil de la Jeunesse et sa gestion, la communication, l’interactivité et les réseaux, les échanges et la diplomatie de la jeunesse, et son insertion dans la vie générale.

L’encadrement des ateliers a été assuré par des jeunes, dont des membres du Haut Conseil de la Jeunesse qui ont élaboré le procès-verbal portant sur toutes les propositions faites par les jeunes de la wilaya de Mila.