L’Institut de formation et d’enseignement professionnels Chahid Said Gambour (Sétif) a abrité mercredi une journée d’information sur le système fiscal relatif au secteur agricole durant laquelle les présents ont longuement expliqué les différentes facilitations et exonération fiscales accordés pour la pratique de cette activité.

La directrice générale des impôts, Amel Abdelatif a précisé dans une allocution prononcée à l’ouverture de cette journée d’information organisée par cette direction (les impôts) que la rencontre s’inscrit dans le cadre d’une "série de rencontres et débats régionaux initiés par la direction avec ses partenaires dans le domaine agricole et d’élevage de cheptel à Alger et Oran et qui devront se poursuivre à Annaba et au sud du pays".

Cette journée d’information est axée sur "les efforts de l’administration fiscale dans le soutien et l’appui à l’activité agricole et les facilitations fiscales qui l’accompagnent en concrétisation des orientations du président de la République M.

Abdelmadjid Tebboune qui a insisté sur l’importance de relancer le secteur ag ricole et accompagner les agriculteurs en les encourageant et en accordant davantage d’intérêt à ce secteur’’.

La rencontre vise, selon la même responsable, à encourager les agriculteurs, à lever les entraves bureaucratiques et à simplifier les procédures fiscales concernant ce secteur conformément aux dispositions de la Loi de finance 2022.

Elle a insisté sur l’impératif d’unifier les efforts de toutes les parties concernées au service de la relance du secteur agricole, devenu la pierre de fondation pour relancer l’économie nationale et booster le développement vers une activité agricole en mesure de réaliser une autosuffisance où l’agriculteur est considéré comme un acteur principal dans l’effort de concrétisation de la sécurité alimentaire.

La même responsable a considéré que cette rencontre constitue une "opportunité pour favoriser et élargir les liens entre l’administration fiscale et les représentants du secteur agricole en se rapprochant de la catégorie des agriculteurs pour leur permettre de s’enquérir de toutes les nouveautés du système fiscal qui les concerne et simplifier également les devoirs fiscaux à travers la facilitation des missions des commissions de wilaya spécialisées dans la détermination des tarifs et coûts en rapport avec l’exploitation sur la base d’une approche ave c la réalité du terrain et selon les spécificités de chaque région".

La directrice générale des impôts a indiqué que les efforts déployés par les pouvoirs publics vis à vis du secteur agricole ont été concrétisés dans la série des exonérations permanentes et temporaires, soit celles en rapport avec les revenus réalisé par certain secteurs ou celles relatives à certains produits agricoles ou fournitures nécessaires à cette pratique comme le fourrage et autres équipement comme les tracteurs.

De sa part, le secrétaire général de l’union nationale des paysans algériens UNPA, Abdelatif Dilmi a mis en avant l’importance de la communication entre les différents opérateurs du secteur agricole en vue d’aplanir les difficultés, résoudre les problèmes et écouter les avis des agriculteurs s’agissant des questions des impôts et de la fiscalité.

Il a salué ce genre de rencontres qu’il a qualifié de "bénéfiques" visant à mettre à contribution tout le monde au titre de la solidarité nationale, un mécanisme des plus performants pour favoriser la communication entre les intervenants pour la mise en place d’une feuille de route pour un demain meilleur.

Le même intervenant a réitéré devant l’assistance composé du chef de l’exécutif local, Mohamed Amine Deramchi, les autorités locales et environ 300 participan ts (cadres des secteurs des impôts et l’agriculture ainsi que les représentants des agriculteurs et éleveurs de cheptel des wilayas de Béjaia, Bouira, M’Sila, Bordj Bouarréridj, Constantine, Khenchela, Biskra, Ouled Dejellal et Mila, ce qui a été dit par le premier ministre lors des débats sur la loi de Finance 2022 et les avantages assurés au secteur de l’agriculture.

Les participants ont évoqué au cours de cette rencontre plusieurs points en rapport avec les privilèges fiscaux dans le domaine agricole à travers deux axes en rapport avec "le système fiscal et les facilitations et incitations pour l’appui au secteur de l’agriculture" et les "avantages de la numérisation fiscale" et ont posé également des préoccupations et interrogation en rapport avec ce thème et autres aspects fiscaux concernant l’agriculteur.