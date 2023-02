Le président de l’observatoire national de la société civile Noureddine Benbraham s’est prononcé mercredi, à Guelma, pour une "approche participative", comme moyen adéquat pour trouver des solutions aux difficultés que rencontrent les citoyens au niveau local.

Dans une déclaration à l’APS, en marge de sa visite à Mechta Ain Regba, de la commune de Hammam Debagh, au cours de sa deuxième et dernière journée de la visite de travail qu’il effectue dans la wilaya de Guelma, Benbraham a déclaré que "le renforcement des dispositifs de dialogue entre la société civile et les responsables locaux, dans les communes et les dairas, entre dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche participative pour résoudre les problèmes et trouver des solutions aux préoccupations des citoyens dans les régions déshéritées".

M. Benbraham a estimé que "la création d’espaces de proximité organisés au niveau local entre la société civile et les responsables locaux constitue un premier pas pour trouver les solutions adéquates qui vont avec la nature des préoccupations des habitants de ces régions".

Il a ajouté qu e "dans le cas où les solutions possibles dépassent le cadre local, il est possible d’agir au niveau central pour trouver des solutions avec des moyens plus importants". Lors de sa visite à l’école primaire Douakha Mohamed Lakhdar dans la même mechta, distante de six km du chef-lieu de commune, le président de l’observatoire national de la société civile a encouragé l’implication des associations dans l’apprentissage des langues.

M. Benbraham s’est ensuite déplacé à Mechta Marouf relevant de la commune d’Ain Sendal (extrême sud de la wilaya) où il a rencontré des citoyens et des membres d’associations.

Au cours de sa visite d’hier le président de l’observatoire national de la société civile a rencontré, des représentants du mouvement associatif à Guelma, il a annoncé le lancement du dialogue national à l’échelle locale, dans le cadre d’un "forum de la société civile pour le dialogue national et le développement local" et la création prochaine de forum dans les wilayas d’Illizi et de Batna, pour ensuite gagner d’autres wilayas.

Le même responsable a présidé une rencontre de formation sur la gestion des projets par la société civile au complexe sportif Souidani Boudjemaa, où il a donné le signal au lancement de trois projets pilotés par des associations, dans les domaines du tourisme de montagn e, ainsi que de la culture et des arts.