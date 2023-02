La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Samia Moualfi a mis l'accent, jeudi à Alger, sur la nécessité de lutter contre la dégradation des zones humides et de prendre des mesures efficaces pour les récupérer.

Lors d'une cérémonie organisée par le ministère de l'Environnement à la forêt de la Prise d'eau à El Harrach-Alger, à l'occasion de la journée mondiale des zones humides placée sous le slogan "Il est temps de restaurer les zones humides", Mme Moualfi a souligné le besoin pressant pour accorder la priorité maximale à la restauration des zones humides compte tenu de leur importance écologique.

Elle a rappelé, dans ce sillage, l'importance de ces zones en termes de contrôle du débit des cours d'eau en réduisant l'intensité des inondation.

Leur capacité de stockage de grandes quantités d'eau permet également d'assurer la disponibilité des eaux phréatiques et de surface, a-t-elle ajouté.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, du ministre des Travaux publics de l'hydraulique et des infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh outre des représentants d'autres secteurs ministériels.

Plusieurs activités ont été organisées à l'occasion dont une exposition qui a vu la participation des différents établissements relevant du secteur, des associations et des organisations activant dans le domaine de l'Environnement, en sus des ateliers pédagogiques au profit des enfants et une opération de reboisement.

Ces activités ont pour objectif la sensibilisation à l'importance de préserver et de récupérer les zones humides.

A cette occasion, Mme Moualfi a donné le coup d'envoi du projet d'aménagement et d'assainissement du lac "la Prise d'eau" (El Harrach), soulignant le rôle important que joue le projet en matière de renforcement de la diversité biologique à Alger et en tant qu'une des destinations les plus prisées par les familles. Ce projet dont le parachèvement est prévu lors du premier semestre de l'année en cours, s'inscrit dans le cadre du projet d'aménagement de Oued El-Harrach, selon les explications avancées lors de la cérémonie de lancement. A ce propos, Mme Moualfi a indiqué que ce projet aura tout l'accompagnement et les facilitations nécessaires pour son succès, des propos confirmés même par les ministre des Travaux publics et de l'Energie ainsi que le représentant du ministre de l'Industrie.

La minis tre a annoncé le lancement d'un système informatique permettant la géo-localisation des zones humides du littoral algérien via des cartes précises tout en mettant son descriptif environnemental.

La ministre a appelé, en outre, toutes les unités industrielles jouxtant Oued El-Harrach à respecter leur engagement en réalisant des stations de traitement des eaux afin d'y limiter la pollution.

La Journée mondiale des zones humines a été célébrée dans 58 wilayas, à travers le lancement de campagnes de sensibilisation et de reboisement outre l'organisation de journées d'études sur ce thème avec la participation des clubs écologique, les scouts musulmans et les associations de la société civile.

Cette journée commémore de la signature "RAMSAR" sur les zones humides dans la ville iranienne "Ramsar" en 1971, à laquelle a adhéré l'Algérie en 1982.

La convention recense jusqu'à présent 1.571 zones classées dont 423 en Afrique (50 en Algérie).