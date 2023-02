Les responsables palestiniens font face à la pression internationale pour reprendre la coordination sécuritaire avec l'entité sioniste, qui a été rompue en réponse à l'agression sioniste en Cisjordanie.

Cependant, "la direction palestinienne reste ferme dans sa position, et il n'y a pas de retour en arrière par rapport à sa position claire qui soutient la situation palestinienne", a déclaré samedi à Voice of Palestine, Sabri Saidam, vice-président du comité central du mouvement Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas.

M. Abbas a présidé vendredi soir une réunion pour discuter des résultats de ses rencontres avec des responsables arabes et le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken lors de sa tournée au Moyen-Orient. De fortes pressions ont été "exercées sur les dirigeants pour qu'ils reviennent sur leur décision", a affirmé aux journalistes Bassam al-Salihi, membre du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine. "La réunion a souligné que la rupture de la coordination sécuritaire avec l'entité sioniste es t toujours d'actualité", a-t-il ajouté. Le mois dernier, les autorités palestiniennes ont annoncé la fin de la coordination sécuritaire avec l'entité sioniste en réponse à la mort de Palestiniens dans la ville de Jénine, en Cisjordanie.