La Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS) a annoncé, samedi, avoir lancé une enquête indépendante après qu'un de ses soldats a tiré vendredi sur un civil et l'a tué à Mogadiscio, la capitale somalienne.

Selon un communiqué de l'ATMIS publié à Mogadiscio, "les résultats seront partagés avec le gouvernement fédéral de Somalie". Pour rappel, l'incident a déclenché des manifestations dans la capitale somalienne, avec des manifestants, portant des pancartes, qui ont brûlé des pneus et bloqué le carrefour de Ceelgaab, où le civil a été tué".

Selon l'ATMIS, les résultats préliminaires de son enquête montrent qu'une personne non identifiée a lancé un objet suspect sur l'un des camions de la mission, tentant ensuite de monter dans le véhicule, provoquant une réponse des soldats de la mission qui l'escortaient. "L'ATMIS s'est engagée à protéger la vie des civils et continuera à défendre et à respecter les droits de tous les citoyens somaliens comme le prescrit son mandat et à soutenir le gouvernement pour assurer une Somalie pacifique et stable", a ajouté le co mmuniqué de l'ATMIS.