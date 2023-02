La commission électorale du Nigeria (Ceni) a organisé samedi des tests sur l'identification biométrique avant l'élection présidentielle du 25 février, afin d'éviter les quelques ratés précédents.

Des bureaux de vote témoins ont été mis à contribution partout dans le pays, notamment plusieurs à Lagos, la capitale économique, afin de tester cette reconnaissance biométrique introduite par la Ceni pour mettre fin à la fraude lors de scrutins en 2015 et 2019, quelques ratés à la clef.

Des électeurs enthousiastes, munis de leur carte d'électeur, se sont présentés à l'exercice et leurs données biométriques ont été relevées par des fonctionnaires de la Ceni qui ont exprimé l'espoir que le test améliorerait leur préparation aux élections.

Le 25 février, les électeurs doivent choisir un successeur au président Muhammadu Buhari, qui ne peut se représenter après deux mandats. Les principaux candidats sont Bola Tinubu, du parti au pouvoir l'APC, Atiku Abubakar, du principal parti d'opposition le PDP, et l'outsider Peter Obi, du parti travailliste. Les gouverneurs et les parlementaires seront élus deux semaines plus tard.