L'Américain Grant Holloway, champion du monde en titre de la distance, a réussi la meilleure performance mondiale de la saison du 60 m haies en 7 sec 38, samedi lors de la réunion en salle de Boston.

Le sprinteur de 25 ans a couru neuf centièmes moins vite à peine que son record du monde (7.29) établi en 2021, aux Mondiaux indoor de Belgrade. Cette performance illustre son hégémonie sur les haies en ligne droite, car un seul autre coureur que lui a fait aussi bien en dix ans: Trey Cunningham (7.38) l'an dernier en championnat universitaire américain (NCAA).

Le double champion du monde en titre du 110 m haies, médaillé d'argent aux Jeux de Tokyo en 2021, n'a eu aucun mal pour battre ses compatriotes Daniel Roberts (7.46) et Freddie Crittenden (7.55). A noter que quelques minutes plus tôt, la Néerlandaise Femke Bol, spécialiste du 400 m haies, a couru le 500 m le plus rapide de tous les temps en 1:05.63, performance qui n'est pas considérée comme un record mondial par la Fédération internationale d'athlétisme, car cette distance n'est pas au programme des différents championnats.