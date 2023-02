La Haute autorité de santé (HAS) vient de réévaluer les benzodiazépines dans le traitement de l'anxiété. Elle ne remet pas en cause leur efficacité mais réaffirme qu'elles doivent rester une solution temporaire.

Environ 7 millions de personnes auraient consommé des benzodiazépines anxiolytiques en 2014 dont 16 % en traitement chronique, c'est-à-dire sur plusieurs années. Les benzodiazépines sont des médicaments commercialisés depuis les années 60 qui agissent sur le système nerveux central. Toutes possèdent (à des degrés divers) des propriétés anxiolytiques, hypnotiques, myorelaxantes et anticonvulsivantes.

En France, 11 benzodiazépines par voie orale sont prises en charge dans le traitement des manifestations anxieuses sévères ou ou invalidantes : l'alprazolam (Xanax), le bromazépam (Lexomil), le clobazam (Urbanyl), le clorazépate (Tranxène), le clotiazépam (Veratran), le diazépam (Valium), le loflazépate (Victan), le lorazépam (Temesta), le nordazépam (Nordaz), l'oxazépam (Seresta), le prazépam (Lysanxia) et leurs génériques.

Face aux effets indésirables de ces médicaments (troubles de la vigilance, troubles de la mémoire, chutes...) et leur exposition parfois prolongée, la Haute Autorité de santé (HAS) vient de réévaluer l'usage des benzodiazépines dans le traitement contre l'anxiété. Suite à cette réévaluation, elle estime que leur intérêt thérapeutique est toujours important, recommandant le maintien du taux de remboursement à 65%. Mais la HAS rappelle que les benzodiazépines restent une solution temporaire et doivent être prescrits sur une durée courte, de 8 à 12 semaines. "Leur utilisation prolongée expose au risque de dépendance" souligne la HAS qui a publié une fiche afin d'aider les médecins à réduire les prescriptions au long cours.

"Il est important que dès l'instauration d'un traitement par benzodiazépines dans la prise en charge de l'anxiété comme dans celle de l'insomnie, le médecin puisse impliquer le patient dans une démarche d'arrêt de ce traitement" insiste la Haute autorité. "Mais le patient doit être acteur du processus et choisir le rythme qui lui convient, de quelques semaines à plusieurs mois".

LES BENZODIAZÉPINES EN CHIFFRES

L'ANSM a analysé le profil des patients ayant eu un premier remboursement pour une prescription de benzodiazépines pour trouble anxieux en 2012 : La prescription d'une benzodiazépineanxiolytique était établie dans 78 % des cas par un médecin généraliste et dans 8 % des cas par un psychiatre. L'âge médian des patients est de 55 ans. Près de 30 % des patients ont 65 ans ou plus et 10 % 80 ans ou plus.

62 % des patients ont bénéficié d'au moins trois délivrances consécutives de médicaments et en ont pris pendant 4,4 mois en moyenne.