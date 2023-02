Une étude de l'Inserm vient de confirmer le lien entre la consommation de certains tranquillisants et somnifères et l'apparition, chez les seniors, de démences comme la maladie d'Alzheimer. Or, 1 Français sur 5 consomme chaque année des benzodiazépines ou un médicament apparenté.

Dans une étude publiée aujourd'hui dans la revue British Medical Journal, des chercheurs de l'Inserm confirment le lien déjà soupçonnéentre la consommation de certains somnifères -les benzodiazépines- et la survenue d'une démence chez les personnes âgées de plus de 65 ans.

Or, il semble que nous soyons assez dépendants à ces somnifères puisque l'Anses dans son dernier "Etat des lieux de la consommation des benzodiazépines en France" affirmait qu'un Français sur 5 consomme chaque année un benzodiazépine ou un médicament apparenté. Et il y a quelques jours, la Haute autorité de santé affirmait à son tour qu'une personne sur 3 âgée de plus de 65 ans, consomme régulièrement ces somnifères.

Benzodiazépines : qu'est-ce que c'est ?

Les benzodiazépines sont des médicaments psychotropes aux propriétés sédatives et hypnotiques destinés principalement à traiter l’anxiété et les troubles du sommeil.

La France s’est illustrée ces dernières années par ses chiffres de consommation record de psychotropes. En 2009, la France détenait la deuxième marche du podium des plus gros consommateurs européens d’anxiolytiques après le Portugal, et d’hypnotiques, après la Suède. Si la consommation a eu tendance à diminuer depuis 2000, elle est néanmoins repartie à la hausse depuis deux ans, observe l’agence du médicament. >> A lire aussi : Déprime : Peut-on devenir accro aux antidépresseurs ?

Une prise de deux ans pour un consommateur sur deux

Les Français consomment toujours trop de psychotropes. Qui sont ces accros ? L’Afssaps donne quelques indications : les utilisateurs de benzodiazépines sont majoritairement des femmes (60%). On note une différence de traitement médicamenteux suivant l’âge –les femmes jeunes consomment davantage d’anxiolytiques tandis que les plus âgées consomment des anxiolytiques et des hypnotiques. Autre chiffre intéressant, le temps de traitement médian est de 7 mois (la moitié des patients prend ce type de médicaments pendant 7 mois ou plus, ndlr) alors que la prise de ce médicament recommandée est en principe de courte durée.

Pire, près d’un "patient" sur deux, traité par une benzodiazépine l’est plus de 2 ans, "avec ou sans interruption de traitement", pointe le document de l’Afssaps. Pourtant, la prise prolongée de benzodiazépine n’est pas sans danger. "Troubles de la mémoire et du comportement", "altération de l’état de conscience et des fonctions psychomotrices", risque d’addiction sont quelques-uns des risques liés à un mauvais usage de ces médicaments. Sans oublier le lien possible avec la maladie d’Alzheimer. >> A lire aussi : Alzheimer : tranquillisants et somnifères, facteurs de risque ? Les autorités de santé prônent un meilleur encadrement des prescriptions des médecins, principaux prescripteurs des psychotropes et une sensibilisation accrue du grand public. Du reste, les psychotropes ne sont pas une fin en soi. Des alternatives existent aux traitements médicamenteux comme les psychothérapies, l’homéopathie, etc. >> A lire aussi : Déprime : comment la soigner sans médicaments