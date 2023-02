La cure thermale pourrait constituer une aide au sevrage des psychotropes, selon une étude française présentée par l'Association française pour la recherche thermale. "Dans le trouble anxio-dépressif, le résultat est spectaculaire". Le Dr Olivier Dubois ne pensait pas que les conclusions de son étude seraient si encourageantes. Le médecin thermal est à l’initiative du programme SPECTh destiné à évaluer l’impact du thermalisme sur la consommation de psychotropes, et précisément de benzodiazépines.

Les benzodiazépines sont des médicaments psychotropes aux propriétés sédatives et hypnotiques destinés principalement à traiter l’anxiété et les troubles du sommeil.

70 patients âgés de 18 à 85 ans ont été suivis pendant six mois dans quatre stations thermales françaises différentes (Bagnères-de-Bigorre, Néris-les-Bains, Saujon, Ussat-les-Bains).

Pendant leur séjour, les curistes consommateurs de benzodiazépines ont bénéficié de soins de balnéothérapie, d’un suivi médical ainsi que d’un suivi psychothérapeutique personnalisé.

Résultat, au bout de trois mois, 43 % des patients ont réussi à stopper leur traitement de benzodiazépines. Au sixième mois, ce sont 80 % des patients qui ont réussi à se passer totalement ou à réduire de moitié leur prise de psychotropes.

Autre fait positif, l’arrêt des benzodiazépines s’est accompagné chez les personnes concernées d’une nette diminution des symptômes anxieux et dépressifs. "On a deux fois plus d'amélioration dans le groupe de ceux ont totalement arrêté comparé aux gens qui n'ont arrêté que partiellement", se félicite Olivier Dubois, cité par Pourquoidocteur. Le thermalisme thérapeutique, un champ sous-exploité

Pour ce spécialiste du thermalisme, il est clair que les balnéothérapies constituent un allié de poids pour diminuer les médicamentspsychotropes. "La combinaison d'un lieu adapté, d'une durée nécessaire, de professionnels formés et de soins complémentaires, tout concourt à la réalisation du sevrage de benzodiazépines", assure le médecin.

Cette étude pourrait faire réfléchir les acteurs de la santé aux moyens de généraliser la prescription des cures thermales aux personnes souffrant de troubles psychosomatiques. Car les Français sont encore trop accros aux psychotropes.

La plupart des consommateurs sont des femmes (60 %). Le temps de traitement aux benzodiazépines tourne autour de sept mois dans l’Hexagone. Après la publication d’une étude de l’Inserm confirmant un risque de démence accru chez les plus de 65 ans, l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) a rappelé l’importance de limiter les benzodiazépines à une courte durée (4 semaines).