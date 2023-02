Les cyclistes du MC Alger se sont illustrés, lors de la première étape du tour national juniors/séniors, organisée, jeudi, dans la wilaya de Mascara.

Cette étape, longue de 120 km, a pris son départ à partir de la forêt Khossaïba, dans la commune de Mascara, pour aboutir à la zone Senaissa, dans la commune de Tizi. La victoire chez les juniors est revenu à Slimane Aziz (MCA), suivi de Zoheir Benmenaouar, de la même équipe algéroise et Younès Bakhtaoui, du club " Amel El Malah" d’Aïn Témouchent.

Chez les seniors, la première place est revenue à Rafik Kaci (MCA) qui a devancé Farid Ferdjioua, du club "El Madjd " de Blida et Mohammed Benzenati, du club " Didouche Mourad" de Constantine. Chez les filles juniors, c'est Mouna Ouastia (MCA) qui a remporté cette étape devant sa coéquipière Ahlam Kawter Merbouh (MCA) et Amina Benmansour (Amel El Malah).

En seniors filles, la cycliste Salsabil Aissaoui (MCA) s'est adjugée la première place devant Khadidja Benrabah, du club " Majd " (Blida) alors que sa coéquipière Bouchra Amlal est arrivée en 3ème place. Le tour de Mascara, qui se poursuivra a u cours des deux prochains jours, avec la participation de plus de 100 cyclistes représentant 15 clubs de 13 ligues de wilayas, comprend une deuxième étape de la course individuelle contre-la-montre, à partir du centre équestre de Tizi jusqu’au centre de cette localité, soit une distance de 12 km. La troisième étape est une course sur route, partant du rond-point "Arafa" dans la ville de Mascara, jusqu'à la zone "Slatna" dans la même commune Cette compétition est organisée par la ligue de wilaya de cyclisme, en collaboration avec la fédération algérienne de cette discipline et le club amateur des "étoiles d’Aïn Farès" et la DJS.