La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé le programme complet de la Coupe d'Afrique des Nations U-17 "Algérie-2023" (29 avril -19 mai) dont le tirage au sort a été effectué mercredi au Cercle National de l'Armée (Alger).

L'édition d'Algérie enregistre pour la première fois dans l'histoire de la CAN-U17, la participation de douze sélections réparties en trois groupes de quatre équipes. Le groupe A est composé de l'Algérie, le Sénégal, le Congo et la Somalie. Le second comprend le Nigeria, la Zambie, le Maroc et l'Afrique du Sud, alors que le 3e regroupe le Cameroun (tenant), le Mali, le Sud-Soudan et le Burkina Faso. Le système de la compétition prévoit la qualification des deux premiers de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs deuxièmes, aux quarts de finale.

Programme complet de la CAN U17:

Groupe A (Nelson Mandela/Alger) :

29 avril 2023: Algérie - Somalie (20h00)

30 avril 2023: Sénégal - Congo (14h00)

02 mai 2023 : Algérie - Sénégal (17h00)

02 mai 2023 : Congo - Somalie (20h00)

05 mai 2023 : Congo - Algérie (20h00)

05 mai 2023 : (Cons

tantine): Somalie - Sénégal (20h00)

Groupe B (Chahid Hamlaoui/Constantine):

30 avril 2023: Nigeria - Zambie (17h00)

30 avril 2023: Maroc - Afrique du Sud (20h00)

03 mai 2023 : Nigeria - Maroc (17h00)

03 mai 2023 : Afrique du Sud - Zambie (20h00)

06 mai 2023 : Afrique du Sud - Nigeria (20h00)

06 mai 2023 (Nelson Mandela): Zambie - Maroc (20h00)

Groupe C (19 mai 1956/Annaba) :

01 mai 2023: Cameroun - Sud-Soudan (17h00)

01 mai 2023: Mali - Burkina Faso (20h00)

04 mai 2023: Cameroun - Mali (17h00)

04 mai 2023: Burkina Faso - Sud-Soudan (20h00)

07 mai 2023: Burkina Faso - Cameroun (20h00)

07 mai 2023 (Constantine): Sud-Soudan - Mali (20h00)

Quart de finale:

10 mai 2023 :

Quart de finale 1 : 1er groupe A - 3e groupe C ou B (Nelson Mandela à

17h00)

Quart de finale 2 : 1er groupe B - 2e groupe A (Constantine à

20h00)

11 mai 2023:

Quart de finale 3 : 1er groupe C - 3e groupe A ou B (Annaba à 17h00)

Quart de finale 4 : 2e groupe B - 2e groupe C (Nelson Mandela à

20h00)

14 mai 2023 :

Demi-finale 1 : qualifié QF 1 - qualifié QF 4 (Annaba à

17h00)

Demi-finale 2 : Qualifié QF2 - qualifié QF 3 (Constantine à

20h00)

18 mai 2023: Annaba à 20h00:

Match pour la 3e place

19 mai 2023 : au stade Nelson Mandela à Baraki (20h00):

Match de la finale .