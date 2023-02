Les polices européennes ont démantelé une application de messagerie cryptée utilisée par des gangs criminels, ce qui a conduit à 42 arrestations et à la saisie de laboratoires de fabrication de drogue, de médicaments, d'argent liquide et d'armes, a indiqué vendredi la police néerlandaise.

Des enquêteurs ont perquisitionné des locaux en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas au terme d'une enquête de plus de deux ans, qui a débuté en septembre 2020 et a permis de fermer la messagerie secrète Exclu Messenger.

Les enquêteurs "ont accédé aux données de ce service de communication crypté utilisé par des malfaiteurs et ont pu lire leurs messages au cours des cinq derniers mois", a indiqué vendredi la police néerlandaise dans un communiqué.

Les policiers ont saisi deux laboratoires de fabrication de drogues, une installation de traitement de la cocaïne ainsi que plusieurs kilos de drogues, quatre millions d'euros en espèces, des articles de luxe et des armes, a précisé la police néerlandaise.