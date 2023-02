Un réseau de 3.609 km de fibre optique a été mis en place de fin 2017 à début 2023 au travers les 60 communes de la wilaya de Sétif, a-t-on appris jeudi auprès de la Direction locale de la poste et des télécommunications.

L’opération a permis le raccordement à la fibre optique de 150 bureaux de poste, 66 antennes communales et cinq zones industrielles à Sétif, El Eulma, Ouled Saber et Khalfoune, ainsi que tous les sièges des dairas et Assemblées populaires communales (APC) à l'exception des sièges des APC d’Ait Nawel Mezada, Tizi Nebrache et Bousselam situées au nord de la wilaya, a précisé le directeur local du secteur Tayeb Ben Nakhla à l’APS.

Il sera procédé prochainement au raccordement de mini zones d’activité situées dans les communes Ain Oulmène, Ain Azel et Salah Bey (au sud de Sétif), selon M. Ben Nakhla qui a précisé que l’opération est actuellement en phase de conclusion des procédures administratives à la Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction (DUAC).

Une "amélioration remarquable" en matière de la qualité des services assurés aux clients d’Algérie télécom a été e nregistrée après la pose du réseau de la fibre optique, notamment auprès des collectivités locales, les bureaux de poste et les industriels entre autres, a-t-on souligné.

L’opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie des hautes instances de l'Etat pour un service public à la hauteur des aspirations des citoyens et la concrétisation du principe de l’égalité des chances entre les citoyens s’agissant de la disponibilité des services offerts par le secteur de la poste et des télécommunications, selon le même responsable. La généralisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) dans toutes ses variantes comme la fibre optique et le système du Nœud d'accès Multi-Service (MSAN), entre autres, a contribué au désenclavement de la majorité des zones lointaines, selon M. Ben Nakhla.

Le même responsable a indiqué que la région a bénéficié au titre de l’année 2023 de l’inscription de 41 opérations pour le développement du réseau de la fibre optique ce qui va contribuer à l’amélioration de la qualité des services offerts aux clients dans le domaine des télécommunications, au travers notamment de l’augmentation du débit de l’Internet et l’élimination des pannes récurrentes dans l’ancien réseau. Ces nouvelles opérations viennent s’ajouter à 52 autres opérations pour le remplacement du réseau de câbles en cuivre par un réseau de la fibre optique avec une moyenne de 23.174 sorties.