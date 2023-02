La commission d'enquête mixte gendarmerie-police, sur instructions du président du Cameroun, Paul Biya, a annoncé l'arrestation de plusieurs personnes impliquées dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Arsène Salomon Mbani Zogo, alias Martinez Zogo.

Selon un communiqué publié jeudi soir par le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, les auditions en cours et les procédures judiciaires qui s'ensuivraient permettraient de circonscrire le degré d'implication des uns et des autres et d'établir l'identité de toutes les personnes mêlées à ce crime.

Paul Biya, à travers ce communiqué, a rendu un hommage appuyé à Martinez Zogo et redit son soutien à toute la profession de journaliste.

Il a réitéré à la famille du défunt ses condoléances les plus attristées et l'assure de la compassion de la nation tout entière, réaffirmant également sa détermination à continuer, avec le gouvernement ainsi que les citoyens de bonne volonté son combat en faveur de la démocratie, des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et du progrès.

Le corps du chef de la chaîne Ampl itude FM, connu pour dénoncer les pilleurs de la fortune publique, avait été découvert en état de décomposition le 22 janvier sur un terrain vague dans la banlieue de la capitale, Yaoundé, 5 jours après sa disparition publique.