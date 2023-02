Quelque 22,6 millions de personnes en Ethiopie sont en situation d'insécurité alimentaire en raison des effets cumulés de la sécheresse, des conflits et de la hausse des prix des denrées alimentaires, a prévenu le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l'ONU.

Dans sa dernière mise à jour de la situation publiée jeudi, le Bureau a indiqué qu'environ 11,8 millions de personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire dans les régions éthiopiennes touchées par la sécheresse.

L'OCHA a également mis en garde contre l'aggravation de l'insécurité alimentaire parmi les personnes déplacées à l'intérieur du pays.

Le Bureau a indiqué qu'entre la mi-novembre et le 24 janvier, les Nations Unies et les organisations non gouvernementales internationales ont apporté environ 114.000 tonnes de nourriture dans la région du Tigré, touchée par le conflit. L'OCHA a par ailleurs indiqué que certaines zones du pays étaient confrontées à des épidémies, notamment de choléra, de paludisme et de rougeole.