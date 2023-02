90% des médecins et pédiatres affirment avoir constaté un lien entre l’usage des écrans et des difficultés de développement chez les jeunes enfants (0-6 ans), révèle une étude publiée jeudi par l’Institut français d'opinion publique (IFOP).

L’étude réalisée sur la perception de l’impact du numérique sur les 0-6 ans, relève que 56% des médecins interrogés ont souvent constaté ce lien entre l’usage des écrans et le comportement des enfants dans le cas d’un temps d’exposition excessive et 45% dans le cas d’exposition à un contenu inadapté.

Pour ce qui est des conséquences des écrans observées sur le comportement des enfants, une longue liste de troubles est établie.

En tête figurent : les troubles du comportement (colère, irritabilité, agressivité) et les problèmes de sommeil (fatigue excessive, rythme désajusté) avec 84% des cas, les troubles de l’humeur (état dépressif, retrait relationnel) 78% et les troubles de l’attention 77%.

La liste comprend également d’autres troubles comme le défaut de sociabilité (73%), le surpoids et l’obésité (73%), le langage et la maîtrise du vocabulaire (69%), les performance cognitives (mémorisation, attention, raisonnement) 66%, et l’hyperactivité (65%).

L’étude de l’IFOP classe l’usage des écrans, selon les réponses du panel, en quatrième position des facteurs impactant fortement le développement des enfants (65%) contre 78% pour l’environnement affectif, 75% pour le sommeil et 72% pour les principes d’éducation.

De leur côté, 51% des parents ciblés par l’étude affirment avoir constaté que l’utilisation des écrans a provoqué des troubles de comportement chez leurs enfants.

28% de ces parents ont perçu des troubles de l’attention, 27% de l’hyperactivité, 25% des troubles du sommeil, 16% des problèmes de vue et 15% de langage.

Par ailleurs, près de la moitié des parents (49%) ont déclaré avoir noté un impact important sur les enfants lorsqu’ils utilisent eux-mêmes des écrans.

Ces impacts sont fortement constatés lorsqu’ils donnent à manger à l’enfant en regardant les notifications ou les réseaux sociaux (49%), en regardant la télé alors qu’ils jouent avec l’enfant (49%) ou même en utilisant les écrans en marchant avec l’enfant (50%). Dans le volet consacré à l’état d’esprit des familles face aux outils numériques, l’étude indique que 50% des parents ont une utilisation stricte et contrôlée, 39% sont dépassés par l’usage des écrans et 11% sont carrément technophiles.

Pour ce qui est des recommandations, le panel de l’étude plaide à hauteur de 83 % pour le renforcement des campagnes d’information et de sensibilisation sur l’impact du numérique sur le développement des enfants, 70% pour établir des recommandations claires sur cet usage, 64% en faveur de l’organisation d’ateliers visant à informer sur cet impact et 64% pour proposer des outils clés en main pour réduire l’usage excessif des écrans.

Ce premier baromètre IFOP sur l’impact du numérique sur les enfants de 0 à 6 ans se base sur l’étude d’un panel constitué de 403 médecins généralistes et pédiatres en parallèle avec un échantillon représentatif de 603 parents afin de comparer leurs impressions.