Le groupe Sonatrach entend augmenter la production au niveau des gisements pétroliers du périmètre de la région de Touggourt de 45.000 barils/jour actuellement, à 80.000 barils/jour d'ici 2026, a annoncé jeudi le PDG du Groupe, Toufik Hakkar.

Inspectant plusieurs projets de développement à Touggourt, M. Hakkar a déclaré à la presse que la capacité de production au niveau du périmètre de la région, en hausse grâce aux opérations incessantes de forage de puits depuis 2016, est passée de 5.000 barils/jour à 45.000 barils/jour actuellement et devrait atteindre plus de 60.000 barils/jours en 2023 puis 80.000 barils/jour à l'horizon 2026.

Ces projets ont été réalisés par les filiales de Sonatrach, notamment la Société algérienne de réalisation de projets industriels (SARPI), l'Entreprise nationale de grands travaux pétroliers (ENGTP) et la Société nationale de génie civil et bâtiment (GCB), a fait savoir M. Hakkar. Selon l'exposé présenté par le PDG de Sonatrach, 40 puits sont exploités à travers les infrastructures de Touggourt et il sera procédé au raccordement de 22 puits supplémentaires avec toutes leurs installations et à la fourniture d'appareils de contrôle à distance pour atteindre la capacité de production ciblée soit 80.000 barils/jour. Par ailleurs, M. Hakkar a insisté sur l'importance de récupérer le gaz associé au niveau des points de production, rappelant les investissements "considérables" de Sonatrach dans ce domaine "pour préserver l'environnement et valoriser le gaz destiné au marché national ou à l'exportation, notamment dans le contexte de la hausse sensible des prix à l'échelle mondiale". Le PDG de Sonatrach a inspecté durant cette visite l'ouvrage du groupement "Bir Sebaa" dans le cadre du partenariat entre Sonatrach et deux sociétés vietnamienne et thaïlandaise, avec le traitement de 16.500 barils/jour. Lors de sa visite à cet ouvrage, M. Hakkar a fait savoir que Sonatrach aspire à augmenter la capacité de production du groupement "Bir Sebaa" à près de 40.000 barils.