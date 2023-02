La Direction de l’environnement de la wilaya de Mila a proposé l’inscription à l’étude le classement des cascades de Tamda, dans la commune d’Ahmed Rachedi, et le lac d’Oum Lehnache, dans la commune de Tassedane Hedadda, zones humides, a-t-on appris jeudi auprès de la Direction de l'environnement.

Selon le chef de service protection de la biodiversité et des écosystèmes relevant de la Direction de l’environnement, Thamoud Benfatima, la proposition de classer les cascades de Tamda ,dans la commune d’Ahmed Rachedi, est justifiée par le site forestier et montagneux qui les abrite, tandis que le lac d’Oum Lehnache se situe en milieu forestier d'une altitude de 1200 m et compte une nombreuse faune, dont la salamandre amphibie, endémique en Afrique du Nord.

Les études de classement ont été présentées aux autorités de tutelle, en vue de permettre la protection de l’ensemble de la biodiversité de ces sites, souligné M.

Benfatima, rappelant que la wilaya de Mila compte de nombreuses autres zones humides non classées, à l’image du barrage de Béni Haroun, le barrage Grouz et les retenues collinaires qui abritent une faune variée dont des oiseaux migrateurs, cependant, a-t-il estimé, "la rareté de la pluviométrie constitue une menace contre cette biodiversité qui mérite des efforts de protection par l’ensemble des acteurs".

A noter que dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des zones humides, célébrée le 2 février, portant cette année le slogan "Il est temps de recouvrer les zones humides", la Direction de l’environnement de la wilaya de Mila et la conservation des forêts ont prévu un programme d’activités d’une semaine, ciblant les élèves des écoles et des centres de la formation professionnelle.

Des conférences sont données dans ces établissements scolaires et de formation à partir de jeudi, des sorties sont également prévues, notamment au barrage Grouz d’Oued Arthménia et au lac Oum Lahnèche à Tassedane Lahdadda, alors que la société civile est conviée à participer à des actions de nettoiement.