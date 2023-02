Au total, 7.294 fuites d’eau, détectées sur le réseau de distribution d’eau potable d'Ain Defla, ont été réparées en 2022 par les services de l'unité de wilaya de l’Algérienne des eaux (ADE), a-t-on appris, vendredi, auprès de cet organisme.

"Pas moins de 7.294 fuites détectées sur le réseau de distribution d’eau potable à travers les 21 communes gérées par l’Algérienne des eaux (ADE) sur les 36 que compte la wilaya, ont été traitées en 2022", a affirmé à l’APS, le directeur de l’unité de l'ADE, Bettouaf Mohamed, assurant de la "mobilisation totale" de ses services pour préserver la ressource hydrique. Le responsable a ajouté que, durant la même période, 675 branchements illicites au réseau d’eau potable ont été recensées et éliminés par ses services ayant également effectué 190 interventions de réparation sur des forages et 60 autres sur des équipements électriques en plus du changement de 39 pompes en 2022.

M. Bettouaf a lancé un appel aux citoyens à "prendre conscience" quant à la nécessité de rationaliser la consommation d’eau et de mettre fin à son gaspillage, soulignant "l'impératif de la participation de tout le monde à la campagne de sensibilisation, notamment la société civile, les directions des affaires religieuses et des Wakfs et de l’éducation nationale, les Scouts musulmans algériens (SMA) et les différentes associations.

Le même responsable a fait savoir également qu’en prévision de la saison estivale et du mois de Ramadhan, des " opérations de nettoyage et de chaulage des réservoirs et châteaux d’eau, ainsi que des travaux de maintenance préventive " ont été déjà lancées par les services de l’ADE, pour assurer la " distribution d’une eau de qualité " aux habitants de la wilaya.