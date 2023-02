Les services de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de la wilaya de Mostaganem ont procédé à la distribution de 234 logements publics locatifs à leurs bénéficiaires dans la commune de Hassi Mamèche, a-t-on appris vendredi, de cet organisme. L'opération qui a été lancée, jeudi, concerne un deuxième quota et le restant du projet d’habitation dont a bénéficié la commune, estimé à 560 logements, précise la cellule d’information et de communication.

Les services de l’Office de promotion et de gestion immobilière ont mobilisé les moyens nécessaires pour reloger les bénéficiaires au niveau de la nouvelle cité d’habitation et leur accompagnement, a ajouté la même source.

Cette opération, est la deuxième du genre depuis le début de l’année en cours après le relogement des familles qui occupaient les habitations précaires dans la commune de Sayada (145 familles) et à Haï "El Arsa" à Mostaganem (150 familles) et ce, dans le cadre du programme de résorption de l’habitat précaire (RHP).

Quelque 6.868 logements de différentes formules ont été distribués, durant l’année écoulée, dans la wilaya d e Mostaganem, dont 2.285 logements publics locatifs, 2.528 logements location-vente (AADL) et 1.955 aides financières à l’habitat rural, selon le bilan annuel des services de la wilaya.