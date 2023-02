La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a annoncé jeudi à Alger lors d'une plénière, consacrée aux question orales, à l'Assemblée populaire nationale (APN), l'affectation d'une enveloppe financière de plus de 91 millions da pour la préservation et la valorisation du site archéologique "Lambèse" à Tazoult dans la wilaya de Batna.

A une question sur l'état des sites archéologiques à Batna, Mme Mouloudji a précisé qu'"une opération de préservation et de valorisation du site archéologique à Tazoult est au programme avec une enveloppe de 91.144.202.00 da", faisant remarquer que le site "a été altéré par des constructions illégales non conformes à la législation de la préservation du patrimoine culturel".

"Un cahier des charges a été élaboré et soumis à la commission des marchés publics en date du 30 janvier 2023 pour déterminer la nature des travaux à exécuter concernant la clôture et l'éclairage par énergie solaire", a-t-elle précisé.

Mme Mouloudji a fait savoir que son département avait acheté "17 hectares auprès des particuliers au niveau du site Lambè se qui recèle des vestiges souterrains importants, pour assurer leur sauvegarde", ajoutant que le "Centre national de recherche en archéologie (CNRA) a engagé une opération de fouille archéologique qui sera suivie de l'aménagement d'un jardin archéologique".

S'agissant du Tombeau d'Imedghassen, la ministre a annoncé la "programmation de missions sur le terrain au cours de cette année pour entamer les travaux de sauvegarde et de sécurisation tracés par l'expertise internationale".

Mme Mouloudji a également souligné que le secteur de la Culture dans la wilaya de Batna "a bénéficié de plusieurs projets d'investissement culturels, à savoir 23 opérations inscrites au titre du programme d'investissement du secteur".

A une autre question sur la stratégie du ministère pour la promotion et l'exploitation du legs culturel, la ministre a fait savoir que "le patrimoine matériel et immatériel est au cœur des intérêts de l'Etat à travers le programme du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Elle a affirmé, dans ce sens, "la révision prochaine de tout l'arsenal juridique et réglementaire lié aux patrimoine culturel, qui sera finalisé prochainement avant d'être soumis aux autorités compétentes.

La ministre a annoncé, en outre, l'élaboration d'une proposition relative à l'élargissement d e l'étendue des parcs culturels pour protéger le patrimoine national matériel et immatériel, à travers la mise en place de nouveaux cadres administratifs de gestion, de protection, de recensement, de documentation et d'étude scientifique à l'échelle nationale".

La proposition en question concernera aussi l'ouverture de perspectives de coopération avec les pays sahélo-sahariens, à travers le partage de l'expérience des parcs culturels dans la gestion du patrimoine et l'intégration régionale.

Répondant à la question du député, Belkacem Mesnadi sur l'investissement culturel pour préserver le patrimoine matériel et immatériel dans la wilaya de Tebessa, la ministre a souligné que la wilaya a bénéficié de nombreuses opérations d'investissement dans divers domaines culturels", notant que "le programme d'investissement y afférent renferme 23 opérations pour un montant global de 1.579.468.000.00 DA, dont certaines sont en cours de réalisation et d'autres ont été gelées en 2015".

Elle a ajouté que le secteur œuvre "à lever le gel sur ces projets en fonction de leur importance et priorité".

"Le mois d'octobre prochain verra l'organisation d'un colloque international d'évaluation des résultats réalisés dans le cadre de la convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine immatériel, et ce à l'occasion du 20e anniversaire de sa signature".