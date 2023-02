Des autorisations d’exploitation exceptionnelles, régularisant des situations demeurées en instance pour diverses raisons ont été accordées à neuf (09) investisseurs, dans la wilaya d’El Tarf.

Au cours d’une cérémonie de remise de ces autorisations exceptionnelles d’exploitation, le wali d’El Tarf, Kherfouch Benarar a souligné que cette opération "s’inscrit dans le cadre de l’application des instructions du président de la république, M. Abdelmadjid Tebboune visant à prendre en charge tous les dossiers pouvant contribuer au décollage économique du pays". M. Benarar a indiqué dans ce contexte que la mise en services des projets de ces investissements va permettre de "créer plus de trois milles postes d’emploi directs" expliquant que l’attribution de ces autorisations coïncide avec la réalisation de plusieurs autres projets, notamment l’aménagement des zones industrielles et des zones d’activités et de stockage.

Le chef de l’exécutif local a souligné que les services de la wilaya s’engagent à accompagner tous les porteurs de projets sérieux, créateurs d’emplois et créateurs de richesses, e t contribuent à la promotion économique dans la wilaya d’El Tarf qui jouit d’une position stratégique sue ce plan .

L’un des bénéficiaires de ces autorisations d’exploitation, un investisseur local, a fait part de sa satisfaction, soulignant que son projet offrira des postes d’emploi à des diplômés de l’université et des sortants des centres de la formation professionnelle.

A rappeler que les services de la wilaya d’El Tarf ont régularisé la situation de 30 projets d’investissements privé dans la wilaya, ce qui a permis la création de nombreux emplois directs et indirects.