L’Architecture dans l’Etat de l’Emir Abdelkader est le thème d’un séminaire national organisé, hier, à Mascara à l’occasion de la célébration du 190èmeanniversaire de la deuxième allégeance (Mobayaa) au fondateur de l’Etat algérien moderne, a-t-on appris, vendredi des organisateurs.

Cette rencontre, organisée à l’initiative du Club culturel et intellectuel "El Bayane" de Mascara, en coordination avec la direction de la Culture et des arts et la maison de culture "Abi Ras El-Nassiri" traitera des thèmes qui concernent "Tagdemt un choix de l’Emir, forteresse et capitale", "le patrimoine architecturale de l’Emir Abdelkader", ainsi que "l’architecture ottomane durant la période de l'Etat de l’Emir", a indiqué à l’APS, le chargé de l’information de ce club, Abdelhamid Nacer.

Le séminaire sera animé par des enseignants universitaires, et des chercheurs en Histoire de l’Etat de l’Emir Abdelkader, en Histoire moderne et contemporaine de l’Algérie et en archéologie des universités de Tiaret et Alger 2, selon la même source. L’objectif de cette rencontre est de mettre en exergue les constructions et les infrastructures édifiées par l’Emir Abdelkader durant la période allant de 1832 à 1847, ainsi que la deuxième allégeance au fondateur de l’Etat Algérien moderne qui a eu lieu le 4 février 1833 à la mosquée "Sidi Hassan" de la ville de Mascara et qui porte actuellement le nom de la mosquée "El Moubayaa".