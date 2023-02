Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui a pris part jeudi aux activités des Groupes de discussion des jeunes à In Guezzam, dans le cadre du programme du Conseil visant l'association des jeunes algériens dans l’élaboration d’une vision prospective et futuriste. M. Hidaoui à écouté, à l'occasion, les préoccupations des jeunes de cette wilaya ayant affiché leur disposition à apporter leur contribution en matière de développement local et insuffler une nouvelle dynamique sur tous les plans.