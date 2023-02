Cent-six (106) enfants d’Oued Zenati, wilaya de Guelma ont bénéficié de consultations médicales et d’interventions chirurgicales, dans le cadre du jumelage du secteur sanitaire de la wilaya avec le centre hospitalo-universitaire d’Oran, a indiqué dimanche, à l’APS, la cellule de communication de la direction de la santé.

Ce jumelage lancé le 26 janvier et qui se poursuivra jusqu’au 30 janvier, a permis durant les trois premiers jours, d’effectuer des prestations sanitaires de qualité, dont 28 interventions chirurgicales, délicates et urgentes, au profit d’enfants de plusieurs communes de la partie ouest de la wilaya, à l’établissement public hospitalier Emir Abdelkader d’Oued Zenati, et à l’établissement public de la santé de proximité de la même commune, où des enfants continuent d’être reçus, a-t-on précisé.

Les prestations médicales concernent des enfants scolarisés et des enfants de moins de 5 ans.

Elles sont assurées par une équipe médicale de l’établissement hospitalo-universitaire d’Oran, dirigée par le professeur Mohamed Djellad, assisté par des médecins et des agents paramédicaux des établissements publics hospitaliers Emir Abdelkader d’Oued Zenati et Hakim Okbi de Guelma et le médecin coordinateur de la médecine scolaire de l’établissement public de la santé de proximité d’Oued Zenati, a-t-on souligné. Cinquante deux (52) élèves d’une liste établie par le service de médecine scolaire de la polyclinique d’Oued Zenati, pourront être opérés à l’établissement public hospitalier d’Oued Zenati dans le cadre de ce jumelage.

Ces patients relèvent de l’unité de dépistage et de suivi médical des communes de Houari Boumediene, Mzedj Ammar, Hammam Debagh, Ain Makhlouf et Ain Larbi.

La même source a indiqué qu’en plus de la pédiatrie, des citoyens ont bénéficié de consultations à l’établissement hospitalier et à l’établissement de santé de proximité d’Oued Zenati, en gynécologie obstétrique et médecine interne, ainsi que des interventions chirurgicales, dans le cadre du jumelage du secteur sanitaire de la wilaya de Guelma avec l’établissement hospitalo-universitaire d’Oran.

Les prestations sanitaires effectuées dans le cadre de ce jumelage, se poursuivent à l’hôpital Hakim Okbi de Guelma, à l’hôpital de Bouchegouf et dans plusieurs polycliniques de la wilaya où de nombreux citoyens bénéficient d’interventions chirurgicales, de consultations pédiatriques, de gyné cologie obstétrique, d’ORL, de maxillo-faciale, a-t-on ajouté.